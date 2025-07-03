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Venture Global宣布与PETRONAS签署20年购销协议

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今日宣布，与马来西亚国有石油天然气公司PETRONAS的子公司PETRONAS LNG Ltd. (PLL)签署一份新的20年期购销协议(SPA)。根据协议条款，PETRONAS将在20年内每年从Venture Global的第三个设施CP2 LNG每年采购100万吨液化天然气(LNG)。这是对Venture Global与PETRONAS关于每年从Plaquemines LNG设施采购100万吨LNG的现有协议的补充。

作为LNG行业的世界级合作伙伴，PETRONAS加入了CP2 LNG在欧洲、亚洲及全球其他地区的客户行列，共同参与这项对全球能源供应与安全具有重要战略意义的项目。截至目前，CP2一期项目1440万吨/年的铭牌产能中，约1075万吨/年已完成销售。

关于Venture Global

Venture Global是一家长期、低成本美国液化天然气供应商，其产品来自资源丰富的北美天然气盆地。Venture Global的业务涵盖整个液化天然气供应链的资产，包括液化天然气生产、天然气运输、航运和再气化。Venture Global的第一座设施Calcasieu Pass于2022年1月开始生产液化天然气，并于2025年4月实现商业运营。公司的第二座设施Plaquemines LNG于2024年12月实现了液化天然气的首次生产。公司目前正在建设和开发超过1亿吨/年的铭牌产能，为全球提供清洁、经济的能源。Venture Global正在其每个液化天然气设施开发碳捕集与封存项目。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。我们打算使此类前瞻性陈述适用经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（简称“《交易法》”）第21E条中包含的关于前瞻性陈述的安全港条款。除了关于历史事实的陈述外，本文所包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“推测”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“持续”等术语及其否定形式或其他类似术语加以识别。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括：我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设，且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资；可能无法准确估算项目成本，且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策（包括关税影响）的不确定性；项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商，可能面临承包商无法履行合同义务的风险；各类经济和政治因素，包括环保或公共利益团体的反对，或缺乏地方政府和社区支持，可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。

本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求，否则我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Venture Global联系人
投资者：
Ben Nolan
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媒体：
Shaylyn Hynes
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