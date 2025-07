ABL DIAGNOSTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ S1 2025

WOIPPY, France--( BUSINESS WIRE )--Regulatory News: ABL Diagnostics SA (Paris:ABLD): En application des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et des articles 241-2 et 241-3 du règlement général de l’AMF, le présent descriptif a pour objet de détailler les objectifs et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la Société autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24 juin 2025 (l’« Assemblée »). Objectifs du programme Les objectifs autorisé...