Rapport de segment de marché de Best : AM Best maintient une perspective négative pour le segment de l’assurance non-vie en France

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best maintient une perspective négative pour le segment de l’assurance non-vie en France.

Dans le nouveau Rapport de segment de marché Best « Market Segment Outlook: France Non-Life Insurance » (Perspective de marché : France Non-Vie), AM Best indique que les perspectives de croissance pour le segment de l’assurance non-vie en France devraient rester limitées au cours des mois à venir, en raison des prévisions de croissance modeste du PIB.

Le rapport souligne également que l’augmentation de la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles devrait continuer à peser sur les assureurs non-vie en France, malgré l’existence du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (cat nat), soutenu par l’État et géré par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR).

Bien qu’une hausse ait été appliquée à la surprime cat nat au début de l’année 2025 pour atténuer la pression à court terme sur la CCR, AM Best estime que cela ne sera pas suffisant à moyen terme, compte tenu de l’évolution des tendances climatiques, et que d’autres mesures devront être examinées afin de garantir la viabilité du dispositif.

Pour obtenir un exemplaire gratuit de ce rapport spécial, rendez-vous sur http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=355222.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur de presse et un prestataire d’analyses de données spécialisé dans le secteur de l’assurance. Basée aux États-Unis, la société est présente dans plus de 100 pays avec des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico City. Pour en savoir plus, consultez www.ambest.com.

Copyright © 2025 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.