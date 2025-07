AM Best Presenta el Procedimiento de Criterios Revisado: Calificaciones En Escala Nacional de Best

OLDWICK, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha publicado sus procedimientos de criterios revisado, la Calificaciones En Escala Nacional de Best (NSR, por sus siglas en inglés), efectiva de inmediato.

AM Best inició una convocatoria de comentarios (CFC, por sus siglas en inglés) relacionada con el procedimiento de criterios NSR el 24 de marzo de 2025, y el período de comentarios cerró el 23 de abril de 2025.

Las revisiones del procedimiento de criterios incluyen la introducción de la cobertura de la NSR para tres países adicionales: Argelia, Brasil y Tailandia. Esto permitirá una mayor diferenciación entre los participantes del seguro en sus respectivos mercados.

La NSR de Best es una opinión relativa sobre la solidez financiera de una compañía de seguros en un solo país. Las NSR se construyen a partir de las características financieras de las (re)aseguradoras domiciliadas en el país y, en cierta medida, mitigan los factores limitantes específicos del país en el análisis de calificación mundial. Para indicar la diferencia entre una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) mundial y la NSR de Best, la NSR se escribe con un símbolo ".XX", donde XX representa el código de país de dos letras.

Las revisiones al procedimiento de criterios NSR generarán ningún cambio en las calificaciones crediticias de Best publicadas actualmente.

Durante el período de la CFC, AM Best no recibió comentarios por escrito (públicos, privados o anónimos) de los participantes del mercado asegurador ni de otras partes interesadas sobre las revisiones propuestas al procedimiento de criterios. Por consiguiente, no se han realizado cambios en la versión final del procedimiento de criterios como resultado de la CFC. El documento de respuesta a los comentarios se encuentra publicado aquí: https://web.ambest.com/rating-methodologies/comments.

El procedimiento de criterios actualizado se encuentra disponible en AM Best Rating Services | Metodología de Calificación Crediticia y el documento con las escalas de mapeo relacionado se encuentra disponible en Información de Riesgo País.

