Venture Global maakt een Sales & Purchase Agreement voor 20 jaar met PETRONAS bekend

Vandaag maakte Venture Global, Inc. (NYSE: VG) bekend dat een nieuwe SPA (Sales & Purchase Agreement) in voege treedt voor een termijn van 20 jaar met PETRONAS LNG Ltd. (PLL), een dochteronderneming van de olie- en gasmaatschappij PETRONAS, die in handen is van de Maleisische staat. Onder de voorwaarden van de SPA zal PETRONAS de komende 20 jaar 1 MTPA (miljoen ton per annum) vloeibaar aardgas (LNG) kopen van CP2 LNG, de derde faciliteit van Venture Global. Dit akkoord is een verderzetting van het bestaande akkoord van Venture Global met PETRONAS voor levering van 1 MTPA LNG van Plaquemines LNG.

PETRONAS, een partner van wereldklasse in de LNG-industrie, voegt zich bij andere CP2 LNG-klanten in Europa, Azië en de rest van de wereld in een strategisch belangrijk project voor wereldwijde levering en beveiliging van energie.

