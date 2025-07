Gestion mondiale d’actifs CI annonce des changements touchant quatre fonds d’investissement

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui des changements aux cotes de risque du Fonds d’infrastructures durables mondiales CI, de la Catégorie de société de croissance d’actions américaines et du Fonds de croissance d’actions américaines. GMA CI annonce également que le FNB Multi-crypto CI Galaxy changera de nom pour devenir le FNB Navigateur multi-crypto CI Galaxy, à compter du 15 juillet 2025.

Modification de la cote de risque

Les changements de cote de risque ci-dessous entrent en vigueur immédiatement :

Nom Nouvelle cote de risque Ancienne cote de risque Fonds d’infrastructures durables mondiales CI Moyenne Faible à moyenne Catégorie de société de croissance d’actions américaines Moyenne à élevée Moyenne Fonds de croissance d’actions américaines Moyenne à élevée Moyenne Expand

Le changement de cote de risque du Fonds d’infrastructures durables mondiales CI s’applique à toutes les séries, y compris toutes les séries de fonds communs de placement, la série FNB en dollars canadiens (TSX : CGRN) et la série FNB couverte en dollars américains (TSX : CGRN.U).

La Catégorie de société de croissance d’actions américaines et le Fonds de croissance d’actions américaines font partie des portefeuilles privés Assante, qui sont gérés par GMA CI et offerts aux clients de Gestion de patrimoine Assante CI.

Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement, incluant des FNB. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois par an et chaque fois qu’un fonds subit un changement significatif. Ces modifications découlent d’une vérification annuelle et ne sont attribuables à aucun changement aux objectifs ou stratégies de placement, ou à la gestion des fonds.

Changement de nom

L’objectif de placement du FNB Multi-crypto CI Galaxy (le « FNB ») (TSX : CMCX.B, CMCX.U) est de fournir aux porteurs de parts une exposition gérée à certains actifs numériques sélectionnés par le gestionnaire, en utilisant une stratégie de signalisation de momentum basée sur des règles.

Le changement apporté au FNB Navigateur multi-crypto CI Galaxy vise à mettre l’accent sur l’objectif du FNB, qui est d’aider les investisseurs à naviguer dans la volatilité inhérente aux actifs numériques. À l’aide d’une méthodologie exclusive, Galaxy Asset Management, le sous-conseiller, répartit de manière dynamique les titres du FNB entre plusieurs actifs numériques et des liquidités, dans le but d’offrir de meilleurs rendements ajustés au risque et une expérience plus harmonieuse aux investisseurs qui souhaitent s’exposer aux actifs numériques.

Actuellement, le FNB offre une exposition au bitcoin, à l’Ether et à Solana par le biais d’investissements dans le FNB de bitcoins CI Galaxy, le FNB d’Ethereum CI Galaxy et le FNB Solana CI Galaxy, respectivement. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la gamme complète de solutions d’actifs numériques de CI ici.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et gestion du patrimoine, avec des actifs totalisant 546,1 milliards de dollars au 31 mars 2025.

Galaxy Asset Management exploite Galaxy Digital Capital Management LP, le sous-conseiller de CMCX.

FNB Multi-crypto CI Galaxy (le « FNB ») est un fonds négocié en bourse qui investit dans des actifs numériques, notamment le bitcoin, l’Ether et/ou Solana. Étant donné la nature spéculative des actifs numériques et la volatilité des marchés des actifs numériques, rien ne garantit que le FNB sera en mesure d’atteindre son objectif de placement. Un placement dans les FNB n’a pas pour objectif d’être un programme de placement complet et est approprié uniquement pour les investisseurs qui ont la capacité d’absorber la perte d’une partie ou de la totalité de leur placement. Un investissement dans les FNB est considéré comme étant à haut risque.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Les rendements de l’indice ne représentent pas les rendements des FNB. On ne peut investir directement dans l’indice. Le rendement du FNB devrait être inférieur à celui de l’indice.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement, fiscal, juridique ou comptable, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer », « être possible », « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale d’actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale d’actifs CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.

FNB Multi-crypto CI Galaxy est un fonds commun de placement alternatif et peut investir dans des catégories d’actif ou recourir à des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne sont pas autorisés à utiliser. Galaxy Digital Capital Management LP agit à titre de sous-conseiller du FNB. Gestion mondiale d’actifs CI est le gestionnaire, le fiduciaire et le promoteur du FNB.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

