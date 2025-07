ABIONYX Pharma : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ABIONYX Pharma (Paris:ABNX) à la Société TP ICAP (Europe) SA, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 162 298 titres

Solde en espèces : 86 279,52 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 223 631 titres 275 707,78 € 253 transactions VENTE 214 077 titres 272 643,70 € 226 transactions Expand

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 152 744 titres

Solde en espèces : 90 498,64 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 131 000 titres

Solde en espèces : 40 801,20 €

ANNEXE S1 2025

Achats Vente ABNX FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 253 223 631 275 707,78 226 214 077 272 643,70 20250101 0 0 0,00 0 0 0,00 20250102 1 1 1,20 1 1 1,20 20250103 4 4 731 5 598,24 1 1 1,20 20250106 2 2 151 2 555,39 1 1 1,19 20250107 2 2 091 2 475,76 2 2 2,41 20250108 1 1 1,21 6 16 781 20 838,45 20250109 1 1 1,28 3 4 091 5 261,22 20250110 5 6 674 8 375,50 1 1 1,30 20250113 2 2 321 2 915,20 1 1 1,28 20250114 2 2 251 2 827,26 1 1 1,26 20250115 3 2 283 2 834,77 2 1 364 1 732,25 20250116 2 2 181 2 708,83 2 54 68,58 20250117 1 1 1,27 5 12 861 16 681,79 20250120 2 2 411 3 134,32 3 4 051 5 396,12 20250121 4 5 141 6 583,61 1 1 1,29 20250122 2 2 391 3 003,11 1 1 1,27 20250123 2 2 321 2 910,53 2 98 125,61 20250124 2 2 251 2 827,28 2 3 3,85 20250127 3 3 001 3 731,25 1 1 1,25 20250128 1 1 1,24 1 1 1,24 20250129 4 3 726 4 523,13 1 1 1,24 20250130 2 300 362,40 1 1 1,21 20250131 2 16 19,30 4 8 891 11 103,15 20250203 3 3 141 3 830,03 2 72 90,00 20250204 2 2 251 2 710,21 1 1 1,21 20250205 1 1 1,22 2 2 2,44 20250206 2 2 181 2 630,31 1 1 1,23 20250207 2 2 131 2 544,42 1 1 1,20 20250210 1 1 1,22 2 2 2,44 20250211 1 1 1,20 1 1 1,20 20250212 1 1 1,20 4 6 289 7 736,41 20250213 3 3 011 3 659,43 2 2 2,49 20250214 1 1 1,23 2 2 2,46 20250217 2 250 300,50 3 4 441 5 480,40 20250218 1 1 1,24 4 4 329 5 463,59 20250219 3 3 201 3 941,54 2 392 494,68 20250220 1 1 1,33 6 15 961 21 228,13 20250221 1 1 1,31 2 738 972,68 20250224 3 3 621 4 697,72 1 1 1,32 20250225 1 1 1,33 5 11 351 15 354,69 20250226 3 3 811 5 134,77 3 3 591 4 962,95 20250227 3 3 821 5 140,51 1 1 1,35 20250228 4 5 691 7 466,21 1 1 1,35 20250303 1 1 1,30 6 12 891 17 168,66 20250304 4 6 181 8 071,89 2 2 2,69 20250305 2 2 2,54 2 1 559 2 023,55 20250306 2 2 921 3 727,21 1 1 1,29 20250307 3 3 871 4 913,61 1 1 1,27 20250310 3 3 721 4 715,77 1 1 1,27 20250311 4 5 571 6 855,74 1 1 1,26 20250312 1 1 1,24 1 1 1,24 20250313 2 424 517,30 3 4 051 5 072,04 20250314 3 3 571 4 439,97 1 1 1,25 20250317 2 2 561 3 129,56 1 1 1,24 20250318 1 1 1,24 1 1 1,24 20250319 2 2 481 3 031,78 1 1 1,22 20250320 2 2 411 2 941,43 3 4 231 5 297,39 20250321 1 1 1,26 7 19 891 25 919,78 20250324 3 3 627 4 672,00 2 972 1 281,10 20250325 2 2 901 3 690,09 1 1 1,29 20250326 1 1 1,29 1 1 1,29 20250327 1 1 1,28 1 1 1,28 20250328 1 1 1,28 1 1 1,28 20250331 2 1 862 2 346,13 1 1 1,27 20250401 5 9 031 11 067,11 1 1 1,27 20250402 4 5 341 6 540,66 1 1 1,24 20250403 3 3 301 4 051,43 1 1 1,23 20250404 5 7 581 9 022,58 1 1 1,24 20250407 7 10 871 12 406,55 1 1 1,19 20250408 2 1 338 1 493,23 5 9 741 11 244,94 20250409 4 4 202 4 770,74 1 1 1,14 20250410 1 1 1,18 5 13 821 16 335,50 20250411 2 2 451 2 857,87 1 1 1,17 20250414 2 911 1 060,43 2 2 2,38 20250415 2 2 351 2 741,29 1 1 1,19 20250416 2 640 744,96 1 1 1,16 20250417 1 1 1,19 2 2 231 2 659,35 20250418 0 0 0,00 0 0 0,00 20250421 0 0 0,00 0 0 0,00 20250422 1 1 1,20 3 4 481 5 386,40 20250423 1 1 1,19 3 4 321 5 280,47 20250424 1 1 1,23 2 413 508,82 20250425 1 1 1,21 1 1 1,21 20250428 1 1 1,23 2 249 306,27 20250429 2 2 2,44 1 1 1,23 20250430 2 1 865 2 256,68 1 1 1,24 20250501 0 0 0,00 0 0 0,00 20250502 1 1 1,22 2 2 071 2 551,46 20250505 6 10 811 12 763,44 1 1 1,24 20250506 3 3 021 3 629,31 2 2 2,46 20250507 1 1 1,23 1 1 1,23 20250508 1 1 1,21 1 1 1,21 20250509 1 1 1,23 1 1 1,23 20250512 3 2 191 2 629,20 1 1 1,20 20250513 1 1 1,23 2 4 4,93 20250514 1 1 1,23 1 1 1,23 20250515 1 1 1,23 1 1 1,23 20250516 2 2 061 2 493,83 1 1 1,23 20250519 1 1 1,23 1 1 1,23 20250520 1 1 1,21 4 9 071 11 364,29 20250521 1 1 1,24 2 2 2,49 20250522 1 1 1,24 3 4 371 5 455,20 20250523 1 1 1,26 4 8 381 10 768,00 20250526 1 1 1,30 2 2 001 2 601,30 20250527 1 1 1,31 4 7 871 10 396,13 20250528 1 1 1,33 3 3 579 4 767,23 20250529 4 6 071 7 774,61 1 1 1,29 20250530 1 1 1,29 1 1 1,29 20250602 1 1 1,30 2 474 619,98 20250603 1 1 1,31 1 1 1,31 20250604 3 3 771 4 839,51 1 1 1,29 20250605 1 1 1,26 1 1 1,26 20250606 1 1 1,28 1 1 1,28 20250609 1 1 1,28 1 1 1,28 20250610 1 1 1,29 2 1 951 2 520,69 20250611 3 3 002 3 833,87 1 1 1,30 20250612 3 3 621 4 589,10 1 1 1,30 20250613 3 3 511 4 400,52 1 1 1,26 20250616 2 300 372,00 1 1 1,24 20250617 1 1 1,25 1 1 1,25 20250618 2 961 1 180,13 1 1 1,25 20250619 1 1 1,25 1 1 1,25 20250620 2 2 491 3 058,95 1 1 1,23 20250623 3 3 301 4 031,62 1 1 1,22 20250624 1 1 1,23 1 1 1,23 20250625 2 2 361 2 852,09 1 1 1,21 20250626 1 1 1,23 1 1 1,23 20250627 1 1 1,23 1 1 1,23 20250630 4 4 761 5 678,38 1 1 1,20 Expand

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société de biotechnologie de nouvelle génération qui a pour objectif de contribuer à la santé par des thérapies innovantes dans des indications où il n'existe pas de traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires dans la recherche, la médecine, la biopharmacie et l'actionnariat, la société innove au quotidien pour proposer des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs apoA-1 utilisés pour l'administration ciblée de médicaments.