China Eastern rafforza la sua presenza nel mercato italiano: un nuovo capitolo nella collaborazione aerea italo-cinese

MILANO--(BUSINESS WIRE)--China Eastern ha organizzato a Milano, in Italia, un evento di promozione per la nuova rotta diretta Milano-Shanghai. All’evento era presente il presidente di China Eastern, Zhiqing Wang, che ha tenuto un discorso emozionante.

"Questa nuova rotta non è solo un ponte aereo tra due importanti città", ha dichiarato il presidente Wang Zhiqing. "Rappresenta anche le grandi aspettative dei popoli cinese e italiano verso un approfondimento degli scambi e della cooperazione tra le due nazioni. Il nostro impegno è garantire a tutti i passeggeri un viaggio comodo, efficiente e confortevole, facendo sì che ogni volo diventi un'esperienza piacevole."

Durante la sua visita in Italia, il presidente Wang ha avuto incontri istituzionali con principali rappresentanti del settore aereo italiano, tra cui Salvatore Burrafato, presidente della GESAP, Aeroporto di Palermo, e Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano, e Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA. Le discussioni si sono concentrate su temi cruciali come il supporto operativo della nuova rotta, la promozione congiunta del mercato e il supporto sinergico nel trasporto di passeggeri e merci. Il presidente Wang ha anche invitato i partner italiani a partecipare al North Bund International Aviation Forum che si terrà a Shanghai nel prossimo ottobre, per delineare insieme le prospettive future della cooperazione aerea italo-cinese.

Oltre alla cooperazione commerciale, lo scambio culturale è stato uno degli aspetti principali di questa visita. Il presidente Zhiqing Wang ha incontrato Massimo Bray, il coordinatore di parte italiana del Forum Culturale Cina-Italia e direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Le due parti hanno concordato di esplorare insieme l'integrazione innovativa tra cultura e aviazione, come ad esempio l'organizzazione di mostre culturali negli aeroporti e a bordo dei voli, lo sviluppo di itinerari turistici a tema culturale esclusivi, il potenziamento degli scambi giovanili tra i due paesi e, infine, il supporto specializzato per il trasporto transnazionale di opere d'arte preziose. Al termine dell'incontro, è stato firmato un memorandum di cooperazione tra China Eastern e l'Istituto Treccani, segnando l'avvio di una nuova fase nella collaborazione tra le due istituzioni.

Negli ultimi anni, China Eastern ha continuato a espandere la propria "Via della Seta Aerea" tra Cina e Italia. Il 26 settembre 2024, la compagnia ha inaugurato due nuove rotte dirette: Venezia-Shanghai e Milano-Xi’an. Con l'avvio della nuova rotta Milano-Shanghai, China Eastern opera ora 5 rotte dirette tra Cina e Italia: Da Roma, Milano e Venezia si può arrivare direttamente a Shanghai, Da Milano a Xi’an e da Roma a Wenzhou. Il numero settimanale di voli diretti tra i due paesi è salito a 46, contribuendo significativamente agli scambi commerciali e culturali sino-italiani.