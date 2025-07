Venture Global anuncia acuerdo de compraventa por 20 años con PETRONAS

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--En el día de la fecha, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) anunció la firma de un nuevo Acuerdo de Compraventa (ACM) a 20 años con PETRONAS LNG Ltd. (PLL), filial de la empresa estatal de Malasia de petróleo y gas, PETRONAS. Según los términos del ACM, PETRONAS adquirirá 1 millón de toneladas anuales (MTPA, por sus siglas en inglés) de gas natural licuado (GNL) de la tercera planta de Venture Global, CP2 LNG, durante 20 años. Esto se suma al acuerdo existente entre Venture Global y PETRONAS para el suministro de 1 MTPA de GNL de Plaquemines LNG. PETRONAS, socio de primer nivel en el sector del GNL, se une a otros clientes de CP2 LNG en Europa, Asia y el resto del mundo en un proyecto de importancia estratégica para el suministro y la seguridad energética mundial. Hasta la fecha, se han vendido aproximadamente 10,75 MTPA de la capacidad nominal de 14,4 MTPA de la Fase Uno de CP2. Acerca de Venture Global Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL estadounidense proveniente de cuencas de gas natural de América del Norte ricas en recursos. El negocio de Venture Global incluye activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluida la producción de GNL, el transporte de gas natural, el envío y la regasificación. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022 y logró alcanzar las operaciones comerciales en abril de 2025. La segunda instalación de la empresa, Plaquemines LNG, logró la primera producción de GNL en diciembre de 2024. Actualmente, la empresa está construyendo y desarrollando más de 100 MTPA de capacidad de producción nominal para proporcionar energía limpia y asequible al mundo. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL. Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Nuestra intención es que dichas declaraciones prospectivas estén amparadas por las disposiciones de salvaguardia para declaraciones prospectivas contenidas en el Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y el Artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada (la “Ley de Intercambio”). Todas las declaraciones incluidas en este documento, excepto las relativas a hechos históricos, constituyen “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como “puede”, “podría”, “pudiera”, “debería”, “esperar”, “planear”, “proyectar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “perseguir”, “objetivo”, “continuar”, la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas, sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre nosotros, pueden incluir declaraciones sobre nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento previstas y las tendencias que impactan en nuestro negocio. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en nuestras expectativas actuales y proyecciones sobre eventos futuros. Existen factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros difieran significativamente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen nuestra necesidad de capital adicional significativo para construir y completar proyectos futuros y activos relacionados, y nuestra posible incapacidad para asegurar dicho financiamiento en términos aceptables, o en absoluto; nuestra posible incapacidad para estimar con precisión los costos de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y las operaciones de gasoductos y conexiones de gasoductos para nuestros proyectos sufran sobrecostos y demoras relacionadas con la obtención de aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, falta de disponibilidad de trabajadores calificados, riesgos operativos y otros riesgos; la incertidumbre sobre el futuro de la dinámica del comercio mundial, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de los Estados Unidos sobre el comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles; nuestra dependencia de nuestros contratistas EPC y otros contratistas para la finalización exitosa de nuestros proyectos, incluida la posible incapacidad de nuestros contratistas para cumplir con sus obligaciones bajo sus contratos; diversos factores económicos y políticos, incluida la oposición de grupos ambientalistas u otros grupos de interés público, o la falta de apoyo del gobierno local y de la comunidad requeridos para nuestros proyectos, que podrían afectar negativamente el estado de los permisos, el cronograma o el desarrollo, la construcción y la operación generales de nuestros proyectos; y los riesgos relacionados con otros factores analizados en el “Punto 1A.—Factores de riesgo” de nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”) y cualquier informe posterior presentado ante la SEC. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en suposiciones que consideramos razonables a la fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, salvo que lo exija la ley. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

