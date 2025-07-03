Venture Global宣布與PETRONAS簽署20年買賣協議

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今日宣布，與馬來西亞國有石油天然氣公司PETRONAS的子公司PETRONAS LNG Ltd. (PLL)簽署一份新的20年期買賣協議(SPA)。根據協議條款，PETRONAS將在20年內每年從Venture Global的第三個設施CP2 LNG每年採購100萬公噸液化天然氣(LNG)。這是對Venture Global與PETRONAS關於每年從Plaquemines LNG設施採購100萬公噸LNG的現有協議的補充。

身為LNG產業的世界一流合作夥伴，PETRONAS加入了CP2 LNG在歐洲、亞洲及全球其他地區的客戶行列，共同參與這項對全球能源供應與安全具有重要策略意義的專案。截至目前，CP2第一期專案1440萬公噸/年的銘牌產能中，約1075萬公噸/年已完成銷售。

關於Venture Global

Venture Global是一家長期、低成本美國液化天然氣供應商，其產品來自資源豐富的北美天然氣盆地。Venture Global的業務涵蓋整個液化天然氣供應鏈的資產，包括液化天然氣生產、天然氣運輸、航運和再氣化。Venture Global的第一座設施Calcasieu Pass於2022年1月開始生產液化天然氣，並於2025年4月實現商業營運。公司的第二座設施Plaquemines LNG於2024年12月實現了液化天然氣的首次生產。公司目前正在建設和開發超過1億公噸/年的銘牌產能，為全球提供潔淨、經濟的能源。Venture Global正在其每個液化天然氣設施開發碳捕集與封存專案。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。我們打算使此類前瞻性陳述適用經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條中包含的關於前瞻性陳述的安全港條款。除了關於歷史事實的陳述外，本文所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「或許」、「將」、「能夠」、「應該」、「預期」、「計畫」、「推測」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「持續」等術語及其否定形式或其他類似術語加以辨識。

這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括有關我們的未來業績、合約、預期成長策略和影響公司業務的趨勢預測的陳述。這些陳述僅依據我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。這些因素包括：我們需要募集大量額外資金完成未來專案及相關資產建設，且可能無法以可接受的條款或根本無法獲得融資；可能無法準確估算專案成本，且天然氣管道及連接工程的建設和營運可能因監管批准、開發風險、勞動力成本、技術工人短缺、操作風險等因素導致成本超支和延誤；全球貿易動態、國際貿易協議及美國貿易政策（包括關稅影響）的不確定性；專案的成功完成依賴工程總承包商(EPC)及其他承包商，可能面臨承包商無法履行合約義務的風險；各類經濟和政治因素，包括環保或公共利益團體的反對，或缺乏地方政府和社群支援，可能對專案批准、時間安排或整體開發、建設及營運產生負面影響；以及與在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告「第1A項—風險因素」及後續SEC報告中討論的其他風險相關的因素。

本文包含的任何前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，且以發表當日我們認為合理的假設為基礎。除非法律可能要求，否則我們不承擔更新這些陳述以反映後續事件或情況的義務。

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