Nexo devient la première plateforme de gestion de patrimoine numérique du DP World Tour et lance le Nexo Championship

WENTWORTH, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Nexo, la première plateforme de richesse numérique, a signé un partenariat historique de trois ans avec le DP World Tour, devenant un partenaire marketing officiel et la plateforme de richesse numérique officielle du Tour jusqu'en 2027. Cet accord marque le tout premier partenariat pluriannuel entre une société d'actifs numériques et un grand circuit de golf mondial – une convergence historique entre les crypto-monnaies et le golf – reflétant l'engagement commun des deux organisations en faveur de la performance, de l'innovation et d'une perspective mondiale.

Nexo est également devenu le partenaire titre du tout nouveau Nexo Championship – anciennement Scottish Championship – qui se déroulera du 7 au 10 août 2025. Le tournoi se déroulera sur le Trump International Golf Links dans l'Aberdeenshire, qui a acquis la réputation d'être l'un des meilleurs parcours modernes du Royaume-Uni. Le tournoi sera l'avant-dernier événement du Closing Swing, le cinquième et dernier Global Swing qui constitue la phase un de la saison 2025 du DP World Tour.

Nexo devient également partenaire officiel de six tournois du DP World Tour en 2025. Il s'agit notamment du Genesis Scottish Open, où les deux meilleurs joueurs au monde, Scottie Scheffler et Rory McIlroy, prendront le départ, du Betfred British Masters organisé par Sir Nick Faldo, du BMW PGA Championship, du Abu Dhabi HSBC Championship et du DP World Tour Championship de Dubaï, qui clôturera la saison.

Lors de chaque tournoi, Nexo accueillera ses clients et leur proposera des expériences sur mesure, en accord avec les services qu'elle offre aux personnes fortunées. Une stratégie de marque sur et en dehors du parcours soulignera les valeurs partagées entre Nexo et le DP World Tour – discipline, précision et vision à long terme – reflétant l'engagement de Nexo dans la construction d'une richesse durable.

Antoni Trenchev, cofondateur et associé directeur général de Nexo, a déclaré :

« Ce partenariat reflète notre conviction que la richesse et le golf se construisent de la même manière : avec de la préparation, du contrôle et de la vision. Le DP World Tour et Nexo partagent tous deux un engagement en faveur de la précision, de la discipline et de la performance, que ce soit sur le terrain ou dans la finance. Le golf correspond naturellement à notre marque : élevée, internationale et fondée sur des principes. »

Max Hamilton, directeur commercial exécutif de DP World Tour, a déclaré :

« L'approche avant-gardiste de Nexo en matière d'innovation et de performance s'aligne parfaitement sur la nôtre. Tout comme le DP World Tour connecte les fans de golf internationaux en utilisant les dernières technologies, Nexo remodèle la construction de la richesse avec des outils numériques. Notre public est international, aisé et financièrement averti, ce qui fait de ce partenariat une puissante plateforme d'engagement stratégique. »

Lancée en 2018, Nexo offre à sa clientèle les moyens de gérer, de préserver et de faire fructifier leurs avoirs en cryptomonnaies. Ce nouveau partenariat est une pierre angulaire de la présence internationale de Nexo, renforçant sa mission consistant à orienter la prochaine génération de richesse. La collaboration signale l'essor d'un nouveau type de partenaire dans le golf d'élite : digital-first, axé sur l'innovation et tourné vers l'international. Pour Nexo, il s'agit de bien plus qu'un simple sponsoring ; c'est une déclaration culturelle et une expansion audacieuse dans les arènes du monde réel où la richesse vit, grandit et concourt.

À propos de Nexo

Nexo est une plateforme de gestion d'actifs numériques de premier plan conçue pour permettre aux clients d'accroître, de gérer et de préserver leurs avoirs en crypto-monnaies. Notre mission est de mener la prochaine génération de création de richesse en privilégiant la réussite des clients et en fournissant des solutions sur mesure qui génèrent des valeurs durables et qui sont accompagnées d'un service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Depuis 2018, Nexo offre des opportunités inégalées à une clientèle avant-gardiste dans plus de 150 juridictions. Avec plus de 11 milliards de dollars d’actifs sous gestion et plus de 371 milliards de dollars traités, nous apportons une valeur durable à des millions de personnes à travers le monde. Notre plateforme tout-en-un allie technologie de pointe et approche centrée sur le client, offrant des options d’épargne flexibles et à terme à haut rendement, des prêts garantis par des cryptomonnaies, des outils de négociation sophistiqués et des solutions de liquidité, y compris la toute première carte de débit/crédit crypto. Fondée sur une expertise approfondie du secteur, un modèle d’affaires durable, une infrastructure robuste, des mesures de sécurité rigoureuses et des licences à l’échelle mondiale, Nexo fait la promotion de l’innovation et de la prospérité à long terme.

Site web officiel : nexo.com

À propos du DP World Tour

Le DP World Tour est le principal circuit de golf professionnel masculin du groupe European Tour.

En tant que tournée mondiale de golf, nous présentons des talents internationaux dans des destinations du monde entier et utilisons notre plateforme pour construire, divertir et connecter notre communauté internationale.

TALENTS INTERNATIONAUX : Nous offrons des passerelles et une plateforme aux plus grands talents internationaux, en rassemblant des icônes du golf, des héros nationaux et des stars émergentes du monde entier.

DESTINATIONS DU MONDE : Nous organisons des tournois dans des villes et des lieux emblématiques du monde entier et, chaque semaine, nous célébrons et mettons en valeur la riche diversité des parcours, des villes et des cultures que nous visitons.

COMMUNITÉ INTERNATIONALE : Nous construisons, divertissons et connectons les communautés grâce à notre engagement en faveur de l'innovation, d'un contenu créatif et d'un impact social et environnemental positif.

Notre calendrier mondial de 2025 comporte 42 tournois dans 26 pays différents et comprend trois phases distinctes : cinq « Global Swings », le « Back 9 » et les « DP World Tour Play-Offs ». Il comprend cinq épreuves de la Rolex Series – la catégorie supérieure des épreuves du DP World Tour – et quatre championnats majeurs, qui comptent tous pour le classement de la Race to Dubai, la compétition de la saison du circuit qui se termine par le DP World Tour Championship à Dubaï.

DP World, le principal fournisseur de solutions intelligentes internationales de bout en bout en matière de chaîne d'approvisionnement et de logistique, est le partenaire titre du DP World Tour depuis le début de la saison 2022, la 50e saison du Tour après sa création en 1972.

Nous bénéficions également du soutien de nombreuses marques commerciales de renommée mondiale, dont DP World, Rolex, Aldar, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, Nexo et Vestas en tant que partenaires officiels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.