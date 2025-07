Curve Pay en Thales bundelen krachten voor veilige digitale portemonnee op iPhone

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Curve, de ultieme digitale portemonnee, heeft vandaag een uitbreiding van zijn samenwerking met Thales, de wereldwijde leider op het gebied van geavanceerde technologieën, aangekondigd. Thales levert veilige, moderne betaaloplossingen voor financiële instellingen.

Deze samenwerking volgt op de lancering van Curve Pay op iOS door Curve, wat een keerpunt is op het gebied van mobiele betalingen en een belangrijke stap om dagelijkse uitgaven opnieuw vorm te geven. Curve-klanten kunnen NFC-betalingen nu rechtstreeks uitvoeren in de Curve-app voor contactloze betalingen in winkels voor alle eindgebruikers op iOS en Android.

