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LambdaTest宣布与Appium深化战略合作

此举将通过LambdaTest庞大的真实设备云加速规模化移动测试自动化，实现无与伦比的准确性、速度与全球覆盖。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 统一的智能AI与云工程平台LambdaTest近日宣布，其已成为全球应用最广泛的移动自动化开源框架Appium的战略赞助商。此次合作旨在通过将Appium的功能集成到LambdaTest基于云的分布式测试平台中，来大幅简化并加速移动测试自动化流程。

LambdaTest拥有活跃的开源计划，为社区项目提供访问LambdaTest测试基础设施的权限，使维护者能够运行全面的测试套件，而无需担心服务器或安装配置问题。该组织还推出了“LambdaTest开源资助计划”，以支持软件测试框架和工具集的创新。作为资助计划的一部分，LambdaTest已宣布为QA和测试社区的开源项目及解决方案开发者提供25万美元的资助。通过与Appium的战略合作，LambdaTest正进一步强化对开源社区所做的承诺。

通过此次合作，LambdaTest用户将获得更紧密的集成体验和功能改进的优先访问权。由于Appium是LambdaTest平台的核心，我们的贡献将使平台能够以前所未有的速度整合更新与新功能。这一合作也为商业平台与开源项目如何联手提升整个科技社区树立了典范。

通过将Appium灵活的自动化能力与LambdaTest强大的真实设备云相结合，用户能够在实际硬件上测试原生、混合和Web应用程序，确保100%的准确性。LambdaTest的真实设备测试环境可捕捉真实的设备行为、性能和用户交互，并通过应用程序日志、崩溃报告、视频录制和网络数据提供详细洞察。

LambdaTest的基础设施专为规模化Appium自动化而构建，支持高性能并行测试，可加快发布周期并扩大测试覆盖范围。团队可模拟各种网络条件和离线模式以评估实际场景下的性能，而地理定位测试则能在超过170个国家验证应用程序行为。

LambdaTest首席执行官兼联合创始人Asad Khan表示：“Appium是现代移动测试自动化的基石，我们很荣幸成为其战略合作伙伴。我们的平台使测试人员能够执行更快、更安全且全球分布式的Appium测试，将质量工程转化为竞争优势。”

关于 LambdaTest

LambdaTest是AI原生全渠道软件质量平台，通过基于云的智能测试编写、协调和执行，帮助企业缩短产品上市时间。LambdaTest在130多个国家拥有1.5万多家企业客户和超过230万用户，是现代软件测试领域值得信赖的选择。

  • 浏览器和应用程序测试云：可在1万多种浏览器、实际设备和操作系统环境中对网络和移动应用程序进行手动和自动测试，确保跨平台一致性。
  • HyperExecute：AI原生测试执行和协调云，其测试运行速度最多比传统网格快70%，提供智能测试分发、自动重试、实时日志和无缝CI/CD集成。
  • KaneAI：全球首个生成式AI原生测试代理，利用大语言模型轻松创建测试、实现智能自动化和自进化测试执行，可直接与Jira、Slack、GitHub和其他DevOps工具集成。

如需了解更多信息，请访问https://lambdatest.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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