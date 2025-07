Nexo se torna a primeira plataforma de patrimônio digital do DP World Tour e lança o Nexo Championship

WENTWORTH, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--A Nexo, principal plataforma de patrimônio digital, assinou uma parceria histórica de três anos com o DP World Tour, tornando-se Parceira Oficial de Marketing e a Plataforma Oficial de Patrimônio Digital do Tour até 2027. Este acordo marca a primeira parceria plurianual entre uma empresa de ativos digitais e um grande circuito global de golfe — uma convergência histórica de criptomoedas e golfe — refletindo o compromisso compartilhado de ambas as organizações com desempenho, inovação e uma visão global.

A Nexo também se tornou a Parceira Oficial do recém-renomeado Nexo Championship — anteriormente denominado Scottish Championship — que será realizado de 7 a 10 de agosto de 2025. O torneio será realizado no Trump International Golf Links, em Aberdeenshire, que conquistou a reputação de ser um dos melhores campos de golfe modernos do Reino Unido. O torneio será o penúltimo evento do Closing Swing, o quinto e último Global Swing da primeira fase da temporada de 2025 do DP World Tour.

A Nexo também se torna Parceira Oficial de seis torneios importantes do DP World Tour em 2025. Entre eles, estão o Genesis Scottish Open, onde os dois melhores jogadores do mundo, Scottie Scheffler e Rory McIlroy, darão a partida de abertura, o Betfred British Masters, organizado por Sir Nick Faldo, o BMW PGA Championship, o Abu Dhabi HSBC Championship e o DP World Tour Championship, que encerra a temporada em Dubai.

Em cada torneio, a Nexo oferecerá hospitalidade e experiências personalizadas para os clientes, alinhadas aos seus serviços para indivíduos com alto patrimônio líquido. A estratégia de branding dentro e fora do campo destacará os valores compartilhados entre a Nexo e o DP World Tour — disciplina, precisão e foco a longo prazo — refletindo o compromisso da Nexo com a construção sustentável de riqueza.

Segundo afirmou Antoni Trenchev, cofundador e sócio-gerente da Nexo:

“Esta parceria reflete nossa crença de que riqueza e golfe são construídos da mesma forma: com preparação, controle e visão. Tanto o DP World Tour quanto a Nexo compartilham um compromisso com precisão, disciplina e desempenho — seja no campo ou nas finanças. O golfe se encaixa perfeitamente em nossa marca: elevado, global e baseado em princípios.”

Max Hamilton, Diretor Comercial Executivo do DP World Tour, declarou:

“A abordagem inovadora e focada em performance da Nexo se alinha perfeitamente com a nossa. Assim como o DP World Tour conecta fãs de golfe globalmente usando as últimas tecnologias, a Nexo está remodelando a construção de riqueza com ferramentas digitais. Nosso público é global, afluente e financeiramente experiente, tornando esta parceria uma plataforma poderosa para o engajamento estratégico."

Lançada em 2018, a Nexo oferece aos seus clientes os meios para gerir, preservar e aumentar seus ativos em criptomoedas. Esta nova parceria é um pilar da presença internacional da Nexo, reforçando sua missão de impulsionar a próxima geração de riqueza. A colaboração sinaliza o surgimento de um novo tipo de parceiro no golfe de elite: com foco no digital, voltado para a inovação e com visão global. Para a Nexo, isso marca mais do que um patrocínio; é uma declaração cultural e uma expansão ousada para as arenas do mundo real, onde a riqueza vive, cresce e compete.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma de riqueza de ativos digitais, desenvolvida para capacitar clientes a aumentar, gerenciar e preservar seus ativos de criptomoedas. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riquezas, com foco no sucesso do cliente e na entrega de soluções personalizadas, apoiadas pelo atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Desde 2018, a Nexo tem proporcionado oportunidades incomparáveis para clientes visionários em mais de 150 jurisdições. Com mais de 11 bilhões de dólares em ativos sob gestão e mais de 371 bilhões de dólares em transações processadas, oferecemos valor duradouro para milhões de pessoas em todo o mundo. Nossa plataforma tudo-em-um combina tecnologia avançada com uma abordagem centrada no cliente, oferecendo poupanças de alto rendimento com termos flexíveis e fixos, empréstimos lastreados em criptoativos, ferramentas de negociação sofisticadas e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão de débito/crédito de criptomoedas. Construído com base em profunda experiência no setor, um modelo de negócios sustentável, infraestrutura robusta, segurança rigorosa e licenciamento global, a Nexo defende a inovação e a prosperidade duradoura.

Site oficial: nexo.com

Sobre o DP World Tour

O DP World Tour é o principal circuito profissional de golfe masculino do European Tour Group.

Como um circuito global de golfe, destacamos talentos globais em destinos globais e usamos nossa plataforma para construir, entreter e conectar nossa comunidade global.

TALENTO GLOBAL: Oferecemos caminhos e uma plataforma para os principais talentos internacionais, reunindo ícones do golfe, heróis nacionais e estrelas emergentes de todo o mundo.

DESTINOS GLOBAIS: Realizamos torneios em cidades e locais icônicos ao redor do mundo e, a cada semana, celebramos e destacamos a rica diversidade dos campos, cidades e culturas que visitamos.

COMUNIDADE GLOBAL: Construímos, entretemos e conectamos comunidades por meio do nosso compromisso com a inovação, o conteúdo criativo e com um impacto social e ambiental positivo.

Nossa programação global de 2025 inclui 42 torneios em 26 países diferentes e compreende três fases distintas: cinco "Global Swings", o "Back 9" e os "DP World Tour Play-Offs". O evento conta com cinco eventos da Rolex Series – a categoria premium do DP World Tour – e quatro Major Championships, todos computados para o Race to Dubai Rankings, a competição do Tour que dura a temporada inteira e termina no DP World Tour Championship, em Dubai.

A DP World, fornecedora líder global de soluções inteligentes de ponta a ponta para cadeia de suprimentos e logística, é a parceira principal do DP World Tour desde o início da temporada de 2022, a 50ª edição do Tour desde sua criação em 1972.

Também contamos com o apoio de muitas das principais marcas comerciais do mundo, com DP World, Rolex, Aldar, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, Nexo e Vestas como Parceiros Oficiais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.