Grootste publieke verzekeraar Versicherungskammer uit Duitsland kiest voor Clearwater Analytics voor schaalbare beleggingsactiviteiten

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor vermogensbeheer, heeft vandaag aangekondigd dat Versicherungskammer Group het platform van Clearwater Analytics heeft gekozen om hun middle-, backoffice- en risicofuncties aan te sturen.

Deze beslissing is gebaseerd op een uitgebreide evaluatie van het operationele model die in 2024 van start ging, gevolgd door een gestructureerd selectieproces om een strategische partner te identificeren. De strenge beoordeling onderstreepte de noodzaak van verandering, aangezien marktontwikkelingen en demografische verschuivingen meer flexibiliteit, transparantie en efficiëntie vereisten. Door de implementatie van het moderne, cloudgebaseerde platform van Clearwater krijgt Versicherungskammer toegang tot geavanceerde realtime data-analyse om de beleggingsbeslissingen te versterken en de prestaties te verbeteren.

