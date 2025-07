LambdaTest annonce le renforcement de sa collaboration avec Appium dans le cadre d’un partenariat stratégique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, plateforme technique unifiée pour l’IA agentique et le cloud, a annoncé devenir un sponsor stratégique d’Appium, cadre open source le plus largement utilisé dans le monde pour l’automatisation mobile. Cette collaboration est destinée à simplifier grandement et accélérer l’automatisation des tests mobile en intégrant les capacités d’Appium dans la plateforme de tests distribués basée sur le cloud de LambdaTest.

LambdaTest a un programme open source actif qui donne accès à l’infrastructure de ses tests aux projets communautaires : les agents de maintenance informatique peuvent ainsi exécuter des suites entières de tests sans se soucier des serveurs ou de la configuration. L’organisation a également lancé LambdaTest Grants for Open Source pour soutenir l’innovation dans le domaine des cadres et des outils de test logiciels. À titre d’exemple, LambdaTest a annoncé une subvention de 250 000 USD pour les projets open source et les contributeurs qui élaborent des solutions pour la communauté de l’assurance qualité (AQ) et des tests. Ce partenariat stratégique avec Appium permet à LambdaTest de redoubler d’effort quant à son engagement envers la communauté open source.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de LambdaTest bénéficieront d’une intégration plus étroite et d’un accès plus précoce aux améliorations. Comme Appium est au cœur de la plateforme LambdaTest, nos contributions permettront à la plateforme d’intégrer des mises à jour et de nouvelles capacités plus rapidement que jamais auparavant. Ce partenariat est également un exemple de la manière dont les plateformes commerciales et les projets open source peuvent conjuguer leurs forces pour renforcer la communauté tech tout entière.

En combinant les capacités d’automatisation flexibles d’Appium et le puissant cloud des appareils réels de LambdaTest, les utilisateurs peuvent tester les applications natives, hybrides et Web sur un matériel réel, assurant une exactitude à 100 %. L’environnement des tests des appareils réels de LambdaTest saisit le comportement, la performance des appareils réels et les interactions utilisateurs, fournissant des informations par le biais des journaux d’application, des rapports de plantage, des enregistrements vidéo et des données réseau.

Développée spécifiquement pour l’automatisation mise à l’échelle d’Appium, l’infrastructure de LambdaTest prend en charge les tests parallèles haute performance, ce qui engendre des cycles de publication plus rapides et une couverture élargie des tests. Les équipes peuvent simuler une grande diversité de conditions de réseau et de modes hors ligne pour évaluer la performance en temps réel, tandis que les tests de géolocalisation permettent de valider le comportement des applications dans plus de 170 pays.

« Appium est une pierre angulaire de l’automatisation des tests mobiles modernes, et nous sommes fiers d’être son partenaire stratégique », a déclaré Asad Khan, PDG et co-fondateur de LambdaTest. « Notre plateforme donne aux testeurs les moyens d’exécuter des tests Appium plus rapidement, de manière plus sécurisée, et globalement distribués, transformant l’ingénierie de la qualité en un avantage compétitif. »

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme de qualité logicielle omnicanale native de l’IA qui permet aux entreprises d’accélérer le délai de mise sur le marché grâce à la création, l’orchestration et l’exécution de tests intelligents basés sur le cloud. Plus de 15 000 entreprises clientes et plus de 2,3 millions d’utilisateurs de plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en tests logiciels modernes.

Browser & App Testing Cloud : prend en charge les tests manuels et automatisés des applications Web et mobiles, sur plus de 10 000 navigateurs, appareils réels et environnements des systèmes d’exploitation (OS), de manière à assurer la cohérence intra-plateforme.

HyperExecute : cloud d’exécution et orchestration des tests natifs de l’IA qui exécute les tests à une vitesse jusqu’à 70 % supérieure à celle des réseaux traditionnels, offrant une distribution de tests intelligente, le renouvellement automatique des tentatives, des journaux en temps réel, et une intégration/livraison continues (CI/CD) sans accrocs.

KaneAI : premier agent de test natif de GenAI mondial, exploitant les grands modèles linguistiques (LLM) pour une création de tests sans effort, une automatisation intelligente et une exécution des tests auto-évolutive. Il s’intègre directement à Jira, Slack, GitHub, et autres outils DevOps.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://lambdatest.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.