Verdane investit dans Guardsquare pour faire évoluer les solutions de sécurité mobile pour toutes les entreprises

LOUVAIN (Belgique) et BOSTON (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--Verdane, société européenne spécialisée dans l'investissement de croissance, a conclu un partenariat avec Guardsquare, un leader de la sécurité des applications mobiles. Ce partenariat fait suite à un précédent investissement de Battery Ventures et répond à la menace croissante qui plane sur la sécurité des applications mobiles en étendant l'accès aux solutions de sécurité critiques de Guardsquare pour les applications mobiles destinées aux entreprises de toutes les tailles dans le monde entier. Il permet également d'associer l'expertise technique approfondie de Guardsquare à la stratégie de croissance de Verdane par fusion et acquisition et croissance organique continue.

De plus en plus, les applications mobiles deviennent le premier moyen d'interaction des utilisateurs avec les entreprises. Pourtant, les besoins de sécurité des applications mobiles ont toujours été négligés, d'autant plus que les pirates ciblent les applications mobiles à un rythme qui s'accélère. L'investissement de Verdane va permettre à Guardsquare s'étendre sa portée, proposant ainsi l'approche la plus complète du marché en sécurité des applications mobiles, qui fournit le niveau de protection le plus élevé de façon simple. Plus tôt cette année, Cyber Defense Magazine a désigné Guardsquare leader du marché en sécurité des applications mobiles et a décerné à la Société son prestigieux Mobile App Security Award.

« Je suis impatient de débuter ce nouveau partenariat avec Verdane. Ce tournant est source d'inspiration et marque une évolution parfaitement alignée sur notre vision à long terme. Nous allons bénéficier de leur expertise pour faire progresser Guardsquare, étendre notre part de marché de façon significative, et augmenter notre portée mondiale par une croissance organique, une amélioration continue de nos produits, et des fusions et acquisitions », a déclaré Roel Caers, PDG de Guardsquare. « Nous sommes reconnaissants pour le soutien apporté par Battery Ventures ces dernières années, qui nous a permis de devenir leader du marché en protection des applications mobiles. Grâce à leurs conseils, nous avons étendu notre activité à l'échelle mondiale et attiré de brillants talents, en particulier aux États-Unis. »

« La solution de Guardsquare en protection des applications mobiles est leader du marché. Il s'agit d'un service de cybersécurité critique, et nous sommes ravis de ce partenariat avec Roel et toute l'équipe de Guardsquare pour le rendre accessible à encore plus d'entreprises du monde entier. La croissance de l'entreprise, passée de leader européen à leader mondial, a été impressionnante, et nous sommes impatients de l'accompagner dans sa progression », a affirmé Morten Weicher, partenaire chez Verdane.

« Notre partenariat avec l'équipe de Guardsquare pour accompagner l'entreprise dans sa croissance a été un privilège. Dans le cadre de l'expansion de son activité, Guardsquare a démontré un engagement constant envers l'innovation et le leadership en matière de sécurité des applications mobiles », a ajouté Dharmesh Thakker, partenaire chez Battery Ventures. « Nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat avec Verdane créera de nombreuses opportunités de croissance nouvelles et permettra à Guardsquare de continuer à ouvrir la voie en matière de sécurité des applications mobiles dans le monde. »

La finalisation de cette transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles.

À propos de Verdane

Verdane est une société indépendante spécialisée dans l'investissement de croissance qui s'associe à des entreprises technologiques européennes durables. Verdane peut investir en tant qu'investisseur minoritaire ou majoritaire, dans des entreprises au cas par cas ou par l'intermédiaire de portefeuilles d'entreprises. La Société cherche à investir principalement dans deux domaines : la digitalisation et la décarbonisation. Verdane, dont le total des actifs sous gestion s'élève à plus de 8 milliards EUR, a réalisé depuis 2003 plus de 200 investissements dans des entreprises à croissance rapide. L'équipe de Verdane, qui est composée plus de 150 professionnels et experts de l'investissement basés à Berlin, Munich, Copenhague, Helsinki, Londres, Oslo et Stockholm, consacre ses efforts à être le partenaire de croissance privilégié des entreprises technologiques durables en Europe. Verdane est signataire des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU et possède la certification B Corporation, le label de durabilité le plus ambitieux au monde. La Société ne soutient que des entreprises ayant réussi son test 2040, qui indique si l'entreprise est capable de se développer dans une économie du futur plus durable. En outre, la Verdane Foundation, qui est gérée par le groupe, se concentre sur l'aide à la durabilité à l'échelle mondiale, et à l'inclusion à l'échelle locale.

À propos de Guardsquare

Guardsquare propose l'approche la plus complète du marché en matière de sécurité des applications mobiles, offrant le niveau de protection le plus élevé le plus simplement possible. Le logiciel de Guardsquare s'intègre parfaitement au cycle de développement des applications. Des tests de sécurité au durcissement des codes en passant par la visibilité en temps réel de l'écosystème des menaces, les produits de Guardsquare permettent d'optimiser la sécurité des applications mobiles des premiers instants du processus de mise au point à la publication. Plus de 900 clients internationaux appartenant aux secteurs les plus importants font confiance à Guardsquare pour les aider à identifier les risques de sécurité et à protéger leurs applications mobiles et leurs kits de développement contre la rétro-ingénierie et la contrefaçon dans un écosystème de menaces en constante évolution. Pour en savoir plus, visitez le site Guardsquare.com et suivez-nous sur LinkedIn.

