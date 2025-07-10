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Curve Pay 携手泰雷兹，助力iPhone 数字钱包安全升级

Curve 与 泰雷兹的此次合作，能够提供线下非接触支付及数字钱包使用体验，将为 iOS 用户带来更高掌控力、灵活性、自主性以及数字安全保障。

original 泰雷兹D1 平台为 CURVE PAY 提供支持（图片：Thales）

泰雷兹D1 平台为 CURVE PAY 提供支持（图片：Thales）

法国 MEUDON--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，超级数字钱包Curve 宣布将进一步深化与全球先进技术领导者 之一泰雷兹的合作，共同为金融机构提供安全的现代支付解决方案。

此次合作正值 Curve 在 iOS上推出Curve Pay，标志着移动支付领域的重要转折点，对于重塑日常消费具有重要意义。该合作使 Curve 用户可直接在这款应用中使用 NFC 功能完成线下非接触支付，目前iOS与Android 用户均可享受这一革新体验。

Curve Pay在欧洲地区的iOS和Android系统均依托泰雷兹D1平台，支持客户通过移动钱包实现支付卡数字化。基于云端的D1平台实时运行，能够与现有系统无缝集成，提供安全、灵活且即时的支付服务。

Curve在欧洲拥有超过600 万用户，并与 Samsung和PayPal等知名品牌建立合作，长期引领着传统支付平台的变革，规避不必要的费用，并为消费者提供真正的选择自由。此次与泰雷兹的合作，延续了双方长期的技术合作伙伴关系，此前已成功为由Curve支持的Huawei Pay提供帮助。

Curve创始人兼首席执行官 Shachar Bialick表示，"在 Curve，我们始终致力于重新定义数字钱包体验。与 泰雷兹的合作是迈向为用户提供无缝、安全且创新支付解决方案的重要一步。通过将泰雷兹业内领先平台构建为 Curve Pay的强大安全底座，我们不仅守护每一笔交易安全，更在赋能客户全面掌控自己的财务生活。"

泰雷兹数字支付业务副总裁François Chaffard表示，"在泰雷兹，我们始终相信安全、开放且以用户为中心的数字支付体验才是未来趋势。与Curve Pay的合作就是一个很好的例子，展示了创新型金融科技公司与值得信赖的技术伙伴如何携手塑造未来支付生态通过集成泰雷兹D1平台，我们为移动NFC支付带来了前所未有的自由度和灵活性，同时保证安全性与合规性。这一里程碑充分体现了我们共同的承诺，在支持动态支付生态系统发展的同时，赋予用户更多掌控权。”

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入超过40亿欧元研发资金用于关键创新领域，如人工智能、网络安全、量子科技和云技术等。

泰雷兹全球83000余名员工遍布68个国家和地区。2024年集团销售收入206亿欧元。

关于 Curve

Curve Pay 是一款开创性的数字钱包，致力于为用户节省资金并提升每次支付体验。它可避免隐藏的货币转换费用，让用户可以在购买后切换卡片，并帮助用户在现有收益基础上赚取更多奖励。其核心是 Curve Wallet，将所有支付卡集成至统一安全空间，实现财务自动化管理。

Curve 在英国及欧洲经济区均可使用，目前拥有超过 600 万用户，每年处理数十亿的支付交易。经国际授权并受监管，Curve 持续简化并整合人们花钱、转账、查看和储蓄资金的方式。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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新闻联系人
泰雷兹媒体关系部：
Vanessa Viala – 网络与数字业务
vanessa.viala@thalesgroup.com

Curve 媒体关系部：
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joseph@campaignpr.tech
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