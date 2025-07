Verdane investeert in Guardsquare om oplossingen voor beveiliging van mobiele apps voor alle bedrijven op schaal te brengen

LEUVEN, België & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Verdane, het Europese bedrijf gespecialiseerd in groei-investeringen, gaat een partnerschap aan met Guardsquare, een leider in beveiliging van mobiele apps. Dit partnerschap volgt op een vorige investering van Battery Ventures en is gericht op het aanpakken van de toenemende bedreigingen voor de beveiliging van mobiele apps door de toegang uit te breiden tot GuardSquare’s kritieke beveiliging voor mobiele apps voor internationale bedrijven van om het even welke omvang. Het combineert ook de grondige technische expertise van Guardsquare met de groeistrategie van Verdane via M&A en continue organische groei.

Mobiele apps worden steeds meer de belangrijkste manier waarop gebruikers met bedrijven in interactie treden. Toch blijven de behoeften voor beveiliging van mobiele apps historisch gezien achterop hinken, vooral nu boosdoeners die bedreigingen ontketenen het steeds meer op mobiele apps hebben gemunt. De investering van Verdane stelt Guardsquare in staat om haar armslag uit te breiden door de meest omvattende benadering voor beveiliging van mobiele apps op de markt aan te bieden, waarbij met gemak het hoogste beschermingsniveau wordt verstrekt. ​​Eerder dit jaar erkende Cyber Defense Magazine Guardsquare als marktleider in Mobile App Security en bekroonde het bedrijf met haar prestigieuze Mobile App Security Award.

“Ik ben enthousiast om dit nieuw partnerschap met Verdane aan te gaan. Het markeert een inspirerende en goed afgelijnde vooruitgang naar onze visie op lange termijn. Hun expertise zal ons veel voordelen opleveren, omdat we Guardsquare samen naar een hoger niveau brengen, ons marktaandeel aanzienlijk uitbreiden en onze wereldwijde armslag vergroten aan de hand van organische groei, voortdurende verbeteringen van onze producten en M&A,” aldus Roel Caers, CEO van Guardsquare. “We zijn dankbaar voor de steun die Battery Ventures de voorbije jaren heeft gegeven, waardoor we marktleider in de bescherming van mobiele apps zijn geworden. Hun begeleiding stelde ons in staat om onze bedrijfsactiviteiten wereldwijd op schaal te brengen en toptalent aan te trekken, vooral dan in de V.S.”

“De sectorleidende bescherming van mobiele apps die Guardsquare biedt, is een kritieke cybersecurity service. We zijn dan ook enthousiast om met Roel en het hele team van Guardsquare samen te werken om dit voor nog meer ondernemingen over de hele wereld beschikbaar te maken. De groei van het bedrijf, van een Europese tot een internationale leider, was bijzonder indrukwekkend om te zien, en we kijken ernaar uit om het bedrijf in haar verdere traject te steunen,” verklaart Morten Weicher, Partner van Verdane.

“Het was een voorrecht om met het team van Guardsquare samen te werken en het groeitraject van het bedrijf te steunen. Naarmate Guardsquare haar activiteiten op schaal bracht, bewees het op consistente wijze haar toewijding voor innovatie en leiderschap in de beveiliging van mobiele apps,” getuigt Dharmesh Thakker, Partner van Battery Ventures. “We zijn er zeker van dat dit nieuwe partnerschap met Verdane heel wat nieuwe groeimogelijkheden zal openen en Guardsquare in staat zal stellen om verder te helpen wereldwijd de standaard voor de beveiliging van mobiele apps te bepalen.”

Het voltooien van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen.

Over Verdane

Verdane is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in groei-investeringen dat samenwerkt met op technologie gebaseerde, duurzame Europese bedrijven. Verdane kan als minderheids- of meerderheidsinvesteerder investeren, zowel in aparte bedrijven als via portfolio's van bedrijven, en beoogt om in twee kerngroeithema's te investeren: digitalisatie en decarbonisatie. Verdane heeft meer dan €8 miljard activa onder beheer en sinds 2003 hebben haar fondsen meer dan 200 investerningen in snel groeiende bedrijven gedaan. Het team van Verdane, dat bestaat uit meer dan 150 investeringsprofessionals en operationele experts, actief vanuit Berlijn, München, Kopenhagen, Helsinki, Londen, Oslo en Stockholm, zet zich in om de voorkeurgroeipartner te zijn voor op technologie gebaseerde, duurzame ondernemingen in Europa. Verdane is een ondertekenaar van UN PRI en ook een gecertificeerde B Corporation, de meest ambitieuze duurzaamheidserkenning wereldwijd. Het bedrijf steunt alleen ondernemingen die slagen voor haar 2040 test, die aangeeft of een bedrijf kan gedijen in een duurzamere economie in de toekomst. Verder richt de Verdane Foundation, die door de groep wordt beheerd, de aandacht op wereldwijd ondersteuning van duurzaamheid en lokale ondersteuning van inclusie.

Over Guardsquare

Guardsquare biedt de meest volledige benadering van beveiliging van mobiele apps op de markt en verzekert het hoogste beschermingsniveau op de makkelijkst mogelijke manier. Guardsquare's software integrateert probleemloos in de hele ontwikkelingscyclus, van het testen van de appbeveiliging tot code hardening en realtime zichtbaarheid in het landschap van bedreigingen. De producten van Guardsquare verschaffen betere beveiliging van mobiele apps, van vroeg in het ontwikkelingsproces tot aan de publicatie ervan. Meer dan 900 organisaties van over de hele wereld in alle belangrijke sectoren vertrouwen op Guardsquare om hen te helpen beveiligingsrisico's te identificeren en hun mobiele apps en SDK's te beschermen tegen engineering en hacking in het voortdurend evoluerende landschap van bedreigingen. Meer informatie: Guardsquare.com en op LinkedIn.

