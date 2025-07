Hoffmann Green annonce une hausse historique de sa production au premier semestre 2025, surperformant déjà les volumes annuels réalisés en 2024

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la forte accélération de sa production au premier semestre 2025, confirmant la pertinence de son modèle industriel et commercial.

Les volumes produits atteignent 19 640 tonnes au premier semestre 2025, contre 7 833 tonnes au premier semestre 2024, soit une multiplication par 2,5. Ce très bon niveau d’activité permet à la Société de surperformer dès le premier semestre 2025 l’ensemble des volumes réalisés en 2024 (16 269 tonnes). Cette dynamique se matérialise par l’approvisionnement de plus de 130 chantiers sur l’ensemble du territoire national au cours du semestre, dépassant 60 000 m³ de béton formulé avec du ciment 0% clinker livrés par plus de 10 000 camions-toupies.

Une dynamique portée par des partenariats stratégiques sur l’ensemble du territoire

La forte progression des volumes de production s’appuie en premier lieu sur un réseau de partenaires historiques, étendu et consolidé, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction : entreprises de béton, distributeurs spécialisés, maîtres d’ouvrage et promoteurs.

Au cours du premier semestre, Hoffmann Green a renforcé ce maillage par plusieurs accords clés :

Extension du partenariat avec Bouygues Immobilier jusqu’en décembre 2027, gage de la confiance renouvelée de ce leader du secteur dans les solutions 0% clinker d’Hoffmann Green ;

Accélération du partenariat de distribution avec Trecobat, 3 ème constructeur de maisons individuelles en France, avec un déploiement des solutions Hoffmann Green sur plus de 100 maisons sur l’Ouest de la France dès mars 2025 ;

Signature d'un partenariat avec engagement de volumes avec le Groupe Morisset, acteur Vendéen historique du gros œuvre ;

Signature d’un partenariat stratégique pluriannuel avec GBMP Bâtiment, acteur de premier plan en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, spécialisé dans les travaux tous corps d’état, renforçant la présence d’Hoffmann Green dans le Sud de la France.

Ces nouveaux accords confirment l’attractivité des solutions 0 % clinker d’Hoffmann Green auprès des acteurs du bâtiment, soucieux de concilier performance environnementale et exigence technique.

Succès de la stratégie de diversification des marchés adressés

Historiquement positionnée sur le marché du logement, Hoffmann Green a amorcé dès 2024, une stratégie de diversification qui porte pleinement ses fruits en 2025. Les ciments 0% clinker de la Société répondent aujourd’hui à une demande croissante dans plusieurs segments porteurs sur l’ensemble du territoire français : les bâtiments industriels et plateformes logistiques, les aménagements extérieurs, l’enfouissement de réseaux, le traitement des déchets, les antennes téléphoniques ou encore les travaux publics route.

Reconnaissance technique et réglementaire renforcée

Au cours du premier semestre 2025 et après des années de développement, Hoffmann Green a également obtenu un premier Avis Technique (ATEC) pour son ciment décarboné H-UKR, une première mondiale pour un ciment 0% clinker. Cette certification de premier plan, renforce sa crédibilité et son assurabilité auprès des maîtres d’ouvrage et professionnels, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités commerciales.

Diversification des co-produits utilisés

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation continue, Hoffmann Green renforce la diversification de ses co-produits en s’associant avec Norske Skog Golbey, acteur majeur de la papeterie à base de fibres recyclées et premier recycleur de papier en France. Ce partenariat intersectoriel inédit vise à intégrer les cendres issues du processus papetier dans la production des ciments 0% clinker d’Hoffmann Green grâce un approvisionnement régulier en cendres volantes de Norske Skog Golbey.

Après une forte dynamique d’activité confirmée au premier semestre, Hoffmann Green aborde le second semestre 2025 avec confiance et ambition, en ligne avec sa feuille de route stratégique à horizon 2030.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Le premier semestre 2025 marque une nouvelle étape décisive pour Hoffmann Green : nos volumes de production ont été multipliés par 2,5, dépassant déjà les volumes annuels réalisés en 2024. Dans un contexte de marché de la construction toujours contrasté, cette forte accélération de notre activité confirme la robustesse de notre modèle, fondé sur l’innovation, la diversification des marchés adressés et la force de notre réseau de partenaires. Nous poursuivons en parallèle notre stratégie de développement de licences à l’international avec des discussions engagées avec des acteurs européens de premier plan. Portés par des capacités industrielles éprouvées et une forte accélération de notre activité, nous abordons le second semestre, historiquement plus porteur, avec ambition, détermination et une conviction forte : accélérer la transition vers une construction plus durable. »

Prochaine communication financière : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2025, lundi 15 septembre 2025

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/