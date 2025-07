Caraïbes : TotalEnergies étend son partenariat avec AES du GNL aux énergies renouvelables

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies annonce le closing de l’acquisition d’une participation de 50 % dans le portefeuille solaire, éolien et de stockage par batterie (BESS) d’AES Dominicana Renewables Energy. Cette transaction fait suite à l’acquisition par TotalEnergies en 2024 d’une participation de 30 % dans les actifs solaires et BESS d’AES actuellement en construction à Porto Rico. Ce portefeuille combiné représente une capacité de production renouvelable et de stockage de plus de 1,5 GW dans les Caraïbes.

Ces transactions s’inscrivent dans la stratégie multi-énergies de TotalEnergies dans une région où la Compagnie joue un rôle clef dans la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié (GNL).

Rép. dominicaine : TotalEnergies acquiert 50% du portefeuille renouvelable d’AES

Le portefeuille renouvelable d’AES en République dominicaine comprend plus de 1 GW de projets éoliens, solaires et de stockage par batterie, dont 410 MW déjà opérationnels ou en construction. L’électricité produite est commercialisée dans le cadre de contrats d’achat à long terme (PPA). Ce portefeuille comprend aussi plus de 500 MW de capacités solaires et éoliennes en développement, ainsi que des projets BESS, qui seront intégrés aux parcs solaires afin de pallier l’intermittence de leur production et d’améliorer la stabilité du réseau.

Cette acquisition permet à TotalEnergies d’étendre son activité dans les renouvelables en République dominicaine, où la Compagnie dispose déjà d’un réseau de 184 stations-service en partie solarisées, d’un réseau de distribution de gaz naturel, et d’une centrale solaire de 103 MW en construction.

Porto Rico : TotalEnergies détient déjà 30% du portefeuille renouvelable d’AES

Le portefeuille renouvelable d’AES à Porto Rico représente une capacité de 485 MW de projets solaires et de stockage par batterie en construction, dont 200 MW de projets solaires adossés à un contrat PPA et 285 MW/1 140 MWh de projets BESS.

Suite à l’acquisition de 30% de ces actifs en 2024, TotalEnergies poursuit le déploiement de sa stratégie multi-énergies sur l’île, où la Compagnie est déjà active dans les secteurs des carburants, des lubrifiants et de l’aviation et où elle opère un réseau d’environ 200 stations-service entre Porto Rico et l’île de Saint-Thomas.

« Nous nous réjouissons d’étendre notre stratégie multi-énergies à ce partenariat avec AES, qui cible les renouvelables et le stockage par batterie dans une région où TotalEnergies est déjà leader de la fourniture de GNL, notamment pour la production d’électricité. Depuis 2018, nous approvisionnons en GNL les filiales d’AES au Panama et en République dominicaine », a déclaré Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Ces nouvelles transactions contribueront à nos objectifs de 35 GW de capacités brutes renouvelables en 2025 et de plus de 100 TWh de production d’électricité à horizon 2030. »

« Nous sommes ravis de nous associer à TotalEnergies pour diversifier le mix énergétique de l’île. Les fonds issus de cette transaction seront réinvestis dans AES Dominicana afin de renforcer notre présence dans les énergies renouvelables », a déclaré Juan Ignacio Rubiolo, Vice-Président exécutif d’AES, Président de la division Infrastructure Énergétique et Responsable des Marchés Internationaux.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. A fin mars 2025, TotalEnergies dispose de 28 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

