Versicherungskammer, le plus grand assureur public allemand, choisit Clearwater Analytics pour ses opérations d’investissement évolutives

BOISE, Idaho et CHICAGO et NEW YORK et MUNICH et FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), la plateforme technologique la plus complète pour la gestion des investissements, annonce aujourd’hui que Versicherungskammer Group a choisi la plateforme de Clearwater Analytics pour alimenter ses fonctions de mid office, de back office et de gestion des risques.

Cette décision est fondée sur un examen complet du modèle opérationnel qui a débuté en 2024, suivi d’un processus de sélection structuré visant à identifier un partenaire stratégique. L'évaluation rigoureuse a souligné la nécessité d'un changement, car l'évolution du marché et les changements démographiques exigeaient plus d'agilité, de transparence et d'efficacité. En adoptant la plateforme basée sur le cloud de Clearwater, Versicherungskammer bénéficiera d’analyses de données avancées en temps réel pour renforcer la prise de décision en matière d’investissement et améliorer les performances. Cela permettra à Versicherungskammer de se concentrer sur ses compétences de base en matière d'investissement en capital à l'avenir.

« Le partenariat avec Clearwater marque un changement important dans notre stratégie d’opérations d’investissement et est au cœur de notre objectif de pérenniser les capacités d’investissement de Versicherungskammer », déclare Martin Knobbe, responsable des investissements mid et back office chez Versicherungskammer. « Versicherungskammer fait partie d’une plateforme comptant plus de 700 clients du secteur de l’assurance, ce qui offre des avantages considérables en termes de réseau. Ce partenariat nous permet de nous concentrer sur nos compétences de base, d'améliorer la qualité des données, de soutenir nos processus décisionnels et de jeter les bases du développement ultérieur de notre gestion des risques et de la performance. Cette transition permet non seulement de renforcer l’agilité et la flexibilité de nos processus opérationnels, mais aussi de pérenniser les opérations d’investissement du groupe et de nous procurer des avantages économiques. »

« Versicherungskammer établit une nouvelle référence pour les assureurs qui modernisent leurs opérations d’investissement », déclare Keith Viverito, directeur général EMEA chez Clearwater Analytics. « C’est un privilège de collaborer avec eux sur cette transformation. Ensemble, nous mettons en œuvre une solution qui combine la technologie issue de nos récentes acquisitions, Enfusion et Beacon, pour fournir une puissante plateforme front-to-back. Cela permettra de moderniser les activités de Versicherungskammer, d’améliorer considérablement la précision et l’actualité de leurs données dans toutes les classes d’actifs et de soutenir leurs objectifs de croissance à long terme. »

Versicherungskammer rejoint plus de 2 400 clients dans le monde entier sur la plateforme unique à instance unique et à locataires multiples de Clearwater. La solution offre des capacités complètes de gestion des données d'investissement, de gestion des risques, de performance, de comptabilité et de reporting grâce à un système natif cloud unifié qui élimine la compartimentation de données et automatise les processus manuels qui ont un impact sur l'efficacité et la précision.

Contactez un expert dès aujourd'hui pour plus d'informations sur Clearwater Analytics et sur la manière dont nos solutions peuvent soutenir votre organisation.

À propos de Versicherungskammer Bayern

Le Versicherungskammer Group est le plus grand assureur public en Allemagne et figure parmi les dix premiers assureurs primaires en Allemagne. Avec ses entreprises actives au niveau régional, l'entreprise est active en Bavière, au Palatinat, en Sarre ainsi qu'à Berlin et dans le Brandebourg. L'assureur-maladie du S-Finanzgruppe opère à l'échelle nationale avec les autres assureurs publics. L'engagement social de Versicherungskammer Group est d'une grande importance. La stratégie de promotion des institutions et initiatives bénévoles axée sur la durabilité, qui sont particulièrement actives dans le domaine de la prévention et de la sécurité, a été renforcée depuis plusieurs années par les deux fondations, la Versicherungskammer-Stiftung et la Versicherungskammer-Kulturstiftung. En outre, Versicherungskammer Group a obtenu pour la troisième fois le certificat « Work and Family » en tant qu’entreprise familiale. La société emploie environ 7 500 personnes, dont environ 340 stagiaires. De plus amples informations sont disponibles sur Konzern Versicherungskammer | VK Konzernportal.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) transforme la gestion des investissements grâce à la plateforme native cloud la plus complète du secteur pour les investisseurs institutionnels sur les marchés publics et privés mondiaux. Alors que les systèmes existants créent des risques, une inefficacité et une fragmentation des données, l’architecture multi-entité à instance unique de Clearwater fournit des données en temps réel et des informations fondées sur l’IA tout au long du cycle de vie de l’investissement. La plateforme élimine la compartimentation de l'information en intégrant la gestion de portefeuille, le trading, la comptabilité d'investissement, le rapprochement, les rapports réglementaires, la performance, la conformité et l'analyse des risques dans un système unifié. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d'actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et pouvoirs publics, Clearwater soutient plus de 8 800 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Pour en savoir plus www.clearwateranalytics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.