LambdaTest gaat diepere samenwerking aan door middel van een strategisch partnerschap met Appium

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, een verenigd agentic AI en cloud-engineering platform, heeft aangekondigd dat het een strategische sponsor is geworden van Appium, 's werelds meest gebruikte open-source framework voor mobiele automatisering. Deze samenwerking is erop gericht om mobiele testautomatisering aanzienlijk te vereenvoudigen en te versnellen door de mogelijkheden van Appium in het cloudgebaseerde gedistribueerde testplatform van LambdaTest te integreren.

LambdaTest heeft een actief open-source programma dat community-projecten toegang geeft tot de testinfrastructuur van LambdaTest. Hiermee kunnen beheerders uitgebreide testsuites draaien zonder zich zorgen te hoeven maken over servers of instellingen.

