Valeo Foods Group neemt Melegatti Cakes over om haar portfolio Italiaanse bakkerijen uit te breiden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Valeo Foods Group, een van Europa’s toonaangevende producenten van kwaliteitsvol snoep en snacks, heeft met succes de activa verworven van Melegatti 1894 S.p.A., een Italiaanse producent van panettone, pandoro en croissants. Deze overname is opnieuw een stap vooruit in de strategie die Valeo Foods Groups voert om haar portfolio zoet gebak uit te breiden, en versterkt Valeo’s engagement om authentiek Italiaans gebak en gevestigde regionale merken aan een ruimer internationaal publiek voor te stellen.

Melegatti werd in 1894 in Verona opgericht en heeft een sterke reputatie wat ambachtelijk gebak betreft - in het bijzonder pandoro, panettone en opgevulde croissants - traditionele recepten en een rijk Italiaans erfgoed. Melegatti heeft een trotse geschiedenis gebaseerd op familiewaarden, vakmanschap en een passie voor kwaliteit.

