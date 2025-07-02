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LambdaTest宣布與Appium深化策略性合作

此舉將透過LambdaTest龐大的真實裝置雲端加快規模化行動測試自動化，實現無與倫比的準確性、速度與全球涵蓋範圍。

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 統一的智慧AI與雲端工程平台LambdaTest近日宣布，其已成為全球應用最廣泛的行動自動化開放原始碼架構Appium的策略贊助商。此次合作旨在透過將Appium的功能整合到LambdaTest採用雲端架構的分散式測試平台中，來大幅簡化並加快行動測試自動化流程。

LambdaTest擁有活躍的開放原始碼計畫，為社群專案提供存取LambdaTest測試基礎架構的許可權，使維護者能夠運行全面的測試套件，而無需擔心伺服器或安裝設定問題。該組織還推出了「LambdaTest開放原始碼資助計畫」，以支援軟體測試架構和工具集的創新。LambdaTest已宣布為QA和測試社群的開放原始碼專案及解決方案開發者提供25萬美元的資助，此為資助計畫的一部分。透過與Appium的策略性合作，LambdaTest正進一步強化對開放原始碼社群所做的承諾。

透過此次合作，LambdaTest使用者將獲得更密切的整合體驗和功能改進的優先存取權。由於Appium是LambdaTest平台的核心，我們的貢獻將使平台能夠以前所未見的速度整合更新與新功能。這一合作也為商業平台與開放原始碼專案如何聯手提升整個科技社群樹立了典範。

透過將Appium靈活的自動化能力與LambdaTest強大的真實裝置雲端相結合，使用者能夠在實際硬體上測試原生、混合和Web應用程式，確保100%的準確性。LambdaTest的真實裝置測試環境可捕捉真實的裝置行為、效能和使用者互動，並透過應用程式日誌、崩潰報告、視訊錄製和網路資料提供詳細洞察。

LambdaTest的基礎架構專為規模化Appium自動化而建構，支援高效能並行測試，可加快發表週期並擴大測試涵蓋範圍。團隊可類比各種網路條件和離線模式以評估實際場景下的效能，而地理定位測試則能在超過170個國家驗證應用程式行為。

LambdaTest執行長兼共同創辦人Asad Khan表示：「Appium是現代行動測試自動化的基石，我們很榮幸成為其策略性合作夥伴。我們的平台使測試人員能夠執行更快、更安全且全球分散式的Appium測試，將品質工程轉化為競爭優勢。」

關於 LambdaTest

LambdaTest是AI原生全通路軟體品質平台，透過採用雲端架構的智慧測試編寫、協調和執行，協助企業縮短產品上市時間。LambdaTest在130多個國家擁有1.5萬多家企業客戶和超過230萬使用者，是現代軟體測試領域值得信賴的選擇。

  • 瀏覽器和應用程式測試雲端：可在1萬多種瀏覽器、實際裝置和作業系統環境中對網路和行動應用程式進行人工和自動測試，確保跨平台一致性。
  • HyperExecute：AI原生測試執行和協調雲端，其測試運轉速度最多比傳統網格快70%，提供智慧測試分發、自動重新嘗試、即時日誌和順暢CI/CD整合。
  • KaneAI：全球第一個生成式AI原生測試代理，利用大語言模型輕鬆建立測試、實現智慧自動化和自進化測試執行，可直接與Jira、Slack、GitHub和其他DevOps工具整合。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://lambdatest.com

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CEO: Asad Khan
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