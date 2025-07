Nexo wird erste digitale Vermögensplattform der DP World Tour und startet die Nexo Championship

VILNIUS, Litauen--( BUSINESS WIRE )--Nexo, eine führende Plattform für digitale Assets , hat als Branchenerster persönliche USD-Konten eingeführt. So können Kunden weltweit in mehr als 150 Ländern einfach und nahtlos direkt über ihr eigenes Konto Transaktionen in USD in ihrem eigenen Namen tätigen. Nexo bietet seinen Nutzern nun ein eigenes Konto in USD, EUR und GBP, sodass über eine einzige Plattform Transaktionen in mehreren Währungen abgewickelt werden können — ein in der Branche einzigartiger...