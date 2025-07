Hoffmann Green kondigt een historische productiestijging aan in de eerste helft van 2025, waarmee het bedrijf nu al de jaarlijkse volumes van 2024 overtreft

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN: FR0013451044, Ticker: ALHGR) (“Hoffmann Green Cement” of de “Vennootschap”), een industriële speler die zich inzet voor het koolstofvrij maken van de bouwsector en die innovatieve klinkervrije cementen ontwerpt en op de markt brengt, kondigde vandaag aan dat het een belangrijke versnelling van de productie heeft gehaald in de eerste helft van 2025, waarmee het de relevantie van zijn industriële en commerciële bedrijfsmodel bevestigt.

De productievolumes bereikten 19.640 ton in de eerste helft van 2025, vergeleken met 7.833 ton in de eerste helft van 2024, wat neerkomt op een verhoging met een factor 2,5. Dankzij deze zeer sterke activiteit kon het bedrijf in de eerste helft van 2025 zijn totale volumes van 2024 (16.269 ton) overtreffen. Deze dynamiek wordt geïllustreerd door meer dan 130 bouwplaatsen in het hele land die gedurende het halfjaar werden bevoorraad met meer dan 60.000 m³ beton zonder klinkercement, geleverd door meer dan 10.000 betonmixers.

Julien BLANCHARD en David HOFFMANN, medeoprichters van Hoffmann Green Cement Technologies, zeggen: De eerste helft van 2025 markeert een nieuwe mijlpaal voor Hoffmann Green: onze productievolumes zijn 2,5 keer zo groot geworden en overtreffen nu al de jaarlijkse volumes die in 2024 werden behaald. Ons model is gebaseerd op innovatie, marktdiversificatie en de kracht van ons partnernetwerk. Tegen de achtergrond van de aanhoudende marktvolatiliteit in de bouwsector laat deze sterke groei in onze activiteiten zien hoe goed dit model werkt. Ondertussen zetten we onze internationale licentiestrategie voort en voeren we gesprekken met toonaangevende Europese spelers. Gemotiveerd door bewezen industriële capaciteiten en een sterke groei van onze bedrijfstak, beginnen we aan de tweede helft van het jaar, die historisch gezien veelbelovender is. We doen dit met ambitie, vastberadenheid en een sterke overtuiging: de transitie naar duurzamere bouw versnellen."

OVER HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

