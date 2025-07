3i annuncia i saldi Prime Day 2025 con sconti fino al 430 € sui modelli di punta e sui nuovissimi robot aspirapolvere

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--3i, marchio pionieristico nel settore della domotica, ha annunciato offerte esclusive per il Prime Day dall'8 all'11 luglio, con sconti fino a 430 € sui suoi modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti più venduti. Tra i prodotti di punta di quest'anno figurano il 3i S10 Ultra, il 3i P10 Ultra e il nuovo 3i G10+, tutti progettati per soddisfare le diverse esigenze di pulizia con caratteristiche all'avanguardia e automazione intelligente.

3i S10 Ultra: Automazione della pulizia, un passo avanti

In testa alla gamma c'è il 3i S10 Ultra, il modello di punta di 3i per il 2024. Essendo il primo robot aspirapolvere al mondo con tecnologia WaterRecycle™ per il lavaggio dei pavimenti, elimina la necessità di sostituire manualmente l'acqua o di ricorrere a impianti idraulici, riciclando l'acqua utilizzata per il lavaggio dei pavimenti attraverso un sistema di distillazione sub-bollente integrato. Oltre a riutilizzare le acque reflue, la stazione è anche in grado di estrarre acqua dall'umidità ambientale. L'acqua viene ulteriormente purificata utilizzando ioni d'argento integrati e un bastoncino di carbone, garantendo acqua sempre fresca per ogni ciclo di lavaggio.

Ad eccezione del lavaggio del mop in stazione, il mop a rullo dell'S10 Ultra si autopulisce in tempo reale durante la pulizia, mantenendo il mop immacolato e riducendo al minimo il trasferimento di sporco. Grazie alla sua potentissima forza di aspirazione, S10 Ultra eccelle sia nella pulizia dei pavimenti che nell'aspirazione profonda. Arricchito dal sistema DirtScan™ con semaforo verde e dalla navigazione ApexVision™ con sistema di prevenzione degli ostacoli basato sull'intelligenza artificiale, il modello S10 Ultra è progettato per gli utenti che desiderano un'automazione avanzata, caratteristiche high-tech eccezionali e la migliore esperienza di guida a mani libere.

Durante la promozione, 3i S10 Ultra sarà disponibile a soli 1139,99 € utilizzando il codice sconto S10ITSAVE5 (prezzo consigliato: 1499,99 €).

3i P10 Ultra: Pulizia profonda senza sforzo ogni giorno

Il 3i P10 Ultra offre una pulizia profonda e affidabile con una manutenzione ridotta e, grazie al generoso sconto Prime Day di quest'anno, è ancora più conveniente per gli acquirenti attenti al budget. Dispone di due mop rotanti a 220 giri/min—uno dei quali estensibile per una pulizia accurata dei bordi—e offre una potenza di aspirazione di 18.000 Pa per rimuovere efficacemente lo sporco dalle fessure del parquet.

Il P10 Ultra è dotato di una stazione base completa che svolge funzioni fondamentali quali il lavaggio del mop con acqua calda a 60 °C, l'autopulizia della base e la rimozione dei capelli Auto TangleCut™. Ideale per chi desidera un pavimento sempre pulito senza dover ricorrere spesso alla pulizia manuale, il modello P10 Ultra coniuga funzionalità avanzate e praticità nell'uso quotidiano.

Durante la promozione, 3i P10 Ultra sarà disponibile a soli 569,99 € utilizzando il codice sconto P10ITSAVE5 (prezzo consigliato: 999,99 €).

3i G10+: Potenza premium, prezzo accessibile

A completare il trio c'è il 3i G10+, l'ultimo arrivato nella gamma di robot aspirapolvere 3i. Progettato per gli utenti che desiderano una pulizia intelligente in un formato più compatto, è dotato di un sistema brevettato di compressione dei detriti integrato, che consente fino a 60 giorni di utilizzo senza svuotamento manuale ed elimina la necessità di una stazione di svuotamento automatico ingombrante o di sacchetti di smaltimento. Per garantire l'igiene, il cestino è dotato di luce UV.

La spazzola laterale estensibile e adattiva e il panno del G10+ assicurano una copertura accurata lungo i bordi e negli angoli. Con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa, solleva polvere e detriti in un unico passaggio, mentre ApexVision™ LiDAR e una telecamera AI garantiscono una navigazione fluida e l'aggiramento degli ostacoli alla pari dei modelli di punta. È la scelta ideale per le case più piccole o per chi desidera una tecnologia di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Durante la promozione, 3i G10+ sarà disponibile a soli 314,99 € utilizzando il codice sconto G10ITSAVE10 (prezzo consigliato: 449,99 €).

Tutti e tre i modelli saranno disponibili su Amazon dall'8 all'11 luglio fino a esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni, visita il negozio Amazon di 3i durante l'evento.