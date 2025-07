LambdaTest verkündet strategische Partnerschaft mit Appium für umfassendere Zusammenarbeit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, eine einheitliche Plattform für agentenbasierte KI und Cloud-Engineering, hat bekannt gegeben, dass sie jetzt strategischer Sponsor von Appium ist, dem weltweit am meisten genutzten Open-Source-Framework für mobile Automatisierung. Im Rahmen dieser Kooperation soll durch die Integration der Appium-Funktionen in die cloudbasierte verteilte Testplattform von LambdaTest die mobile Testautomatisierung deutlich vereinfacht und beschleunigt werden.

LambdaTest hat ein aktives Open-Source-Programm, das Gemeinschaftsvorhaben Zugang zur Testinfrastruktur von LambdaTest verschafft, damit umfassende Testsuiten ausgeführt werden können, ohne sich Gedanken um Server oder Setup machen zu müssen. Die Organisation hat zudem LambdaTest Grants for Open Source lanciert, um die Innovation in Frameworks und Toolsets für Softwaretests zu fördern. Im Rahmen der Grants hat LambdaTest eine Förderung in Höhe von 250.000 USD für Open-Source-Projekte und Mitwirkende, die Lösungen für die QA- und Testgemeinschaft entwickeln, angekündigt. Durch diese strategische Partnerschaft mit Appium verstärkt LambdaTest sein Engagement für die Open-Source-Community.

Durch diese Partnerschaft erhalten LambdaTest-Benutzer eine umfassendere Integration und frühzeitigen Zugriff auf Verbesserungen. Da Appium im Mittelpunkt der LambdaTest-Plattform steht, können Updates und neue Funktionen schneller denn je in die Plattform integriert werden. Diese Kooperation veranschaulicht auch, wie kommerzielle Plattformen und Open-Source-Projekte gemeinsam der ganzen Tech-Community Auftrieb geben können.

Indem die flexiblen Automatisierungsfunktionen von Appium mit der leistungsstarken Cloud für reale Geräte von LambdaTest kombiniert werden, können Benutzer native, hybride und Web-Apps auf tatsächlicher Hardware testen, was zu 100%iger Genauigkeit führt. Die Testumgebung mit realen Geräten von LambdaTest erfasst echtes Geräteverhalten, Performance und Benutzerinteraktionen und bietet detaillierte Erkenntnisse durch App-Protokolle, Absturzberichte, Videoaufzeichnungen und Netzwerkdaten.

Die Infrastruktur von LambdaTest ist speziell auf die den Anforderungen entsprechende Appium-Automatisierung ausgelegt. Sie unterstützt leistungsstarke parallele Tests, was zu kürzeren Freigabezyklen und einer größeren Testabdeckung führt. Teams können verschiedene Netzwerkbedingungen und Offline-Modi simulieren, um die Performance unter echten Bedingungen zu testen. Im Rahmen von Geolokalisierungstests kann das App-Verhalten in mehr als 170 Ländern geprüft werden.

„Appium ist ein Eckpfeiler der modernen mobilen Testautomatisierung, und wir sind stolz, ihr strategischer Partner zu sein“, sagte Asad Khan, CEO und Mitgründer von LambdaTest. „Mit unserer Plattform können Tester schnellere, sicherere und global verteilte Appium-Tests ausführen. Damit wird Qualitätstechnik zu einem Wettbewerbsvorteil.“

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine KI-native und Omnichannel-fähige Software-Qualitätssicherungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Markteinführungszeit durch intelligente, cloudbasierte Testentwicklung, -orchestrierung und -ausführung zu verkürzen. Über 15.000 Kunden und mehr als 2,3 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich bei ihren Softwaretestanforderungen auf LambdaTest.

Browser & App Testing Cloud: Ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 10.000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen, und sorgt so für Plattformkonsistenz.

HyperExecute: Eine KI-native Cloud für die Testausführung und -orchestrierung, mit der Tests um bis zu 70 % schneller ausgeführt werden können als mit herkömmlichen Testgrids. Bietet intelligente Testverteilung, automatische Wiederholversuche, Echtzeitprotokolle und nahtlose CI/CD-Integration.

KaneAI: Der weltweit erste GenAI-native Test-Agent, der LLMs für die mühelose Testerstellung, intelligente Automatisierung und sich selbst entwickelnde Testausführung nutzt. Er lässt sich direkt in Jira, Slack, GitHub und andere DevOps-Tools integrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

