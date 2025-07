Hoffmann Green annonce une augmentation historique de sa production au cours du premier semestre de 2025, dépassant déjà les volumes annuels de 2024

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce aujourd’hui une accélération nette de sa production au cours du premier semestre 2025. Cette performance vient valider la pertinence de son modèle commercial et industriel.

Les volumes de production ont atteint 19 640 tonnes au premier semestre 2025, contre 7 833 tonnes au premier semestre 2024, soit 2,5 fois plus. Ce très fort niveau d'activité a permis à la société de dépasser ses volumes totaux de 2024 (16 269 tonnes) rien qu'au premier semestre 2025. Cette dynamique est illustrée par l'approvisionnement de plus de 130 chantiers de construction à travers le pays au cours du semestre, dépassant les 60 000 m3 de béton formulé avec du ciment sans clinker livrés par plus de 10 000 bétonnières.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Le premier semestre 2025 marque une nouvelle étape pour Hoffmann Green : nos volumes de production ont été multipliés par 2,5 et dépassent déjà les volumes annuels atteints en 2024. Face à la volatilité continue du secteur de la construction, cette forte accélération de notre activité confirme la robustesse de notre modèle, qui repose sur l'innovation, la diversification commerciale et la force de notre réseau de partenaires. En parallèle, nous poursuivons notre stratégie d'octroi de licences internationales avec des discussions en cours avec les principaux acteurs européens. Poussés par des capacités industrielles éprouvées et une forte accélération de notre activité, nous entamons le second semestre, historiquement plus prometteur, avec ambition, détermination et une solide conviction, celle d'accélérer la transition vers une construction plus durable ».

