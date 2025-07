Curve Pay et Thales réinventent le portefeuille numérique sur iPhone, en alliant innovation et sécurité

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Curve, le portefeuille numérique ‘tout-en-un’, annonce le lancement de Curve Pay sur iPhone en Europe, en collaboration avec Thales, expert mondial des technologies de paiement sécurisées.

Ce partenariat intervient à la suite du lancement de Curve Pay sur iOS, marquant un tournant majeur dans le domaine des paiements mobiles. Il constitue une étape importante dans la transformation des transactions du quotidien, en permettant aux clients de Curve de bénéficier du paiement sans contact directement via l’application Curve pour des paiements en magasin, aussi bien sur iOS que sur Android.

Curve Pay s’appuie sur la plateforme D1 de Thales, déployée sur iOS et Android en Europe, pour permettre aux utilisateurs de digitaliser leur carte de paiement en un instant depuis leur portefeuille mobile. En effet, cette technologie cloud signée Thales, permet d’ajouter une carte de paiement à son mobile, en toute sécurité, et de payer instantanément, partout où le sans contact est accepté.

Avec plus de six millions d’utilisateurs en Europe et des partenaires tels que Samsung et PayPal, Curve poursuit sa mission : offrir une expérience de paiement moderne, fluide et sans frais cachés. Ce partenariat renforce la relation de confiance entre Curve et Thales, déjà à l’origine du lancement de Huawei Pay en Europe.

« Chez Curve, nous souhaitons redéfinir l’expérience du portefeuille numérique. Notre collaboration avec Thales marque une étape clé dans la mise à disposition d’une solution de paiement fluide, sécurisée et innovante », déclare Shachar Bialick, fondateur et PDG de Curve. « En intégrant des mécanismes de sécurité robustes à Curve Pay, grâce à la plateforme Thales, nous donnons à nos utilisateurs les moyens de reprendre le contrôle de leur solution de paiement. »

« Cette collaboration incarne parfaitement notre vision d’un paiement mobile plus ouvert, sécurisé et accessible à tous », déclare François Chaffard, Directeur des services de paiement numérique chez Thales. « Avec l’intégration de notre plateforme D1, nous repoussons les limites du paiement mobile NFC, en alliant liberté d’usage, fluidité et sécurité absolue. Ce partenariat illustre notre ambition commune : offrir aux utilisateurs un contrôle total sur leurs paiements, tout en dynamisant un écosystème numérique ouvert, fiable et évolutif. »

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.

Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.

A propos de Curve

Curve Pay est un portefeuille numérique pionnier qui travaille pour vous faire économiser de l'argent et améliorer chaque paiement que vous effectuez. Il évite les frais de conversion de devise cachés, vous permet de changer de carte après un achat et vous aide à gagner plus de récompenses en plus de vos avantages existants. Au cœur de l'expérience se trouve le portefeuille Curve, qui rassemble toutes vos cartes en un seul endroit sécurisé et met vos finances en pilote automatique.

Disponible au Royaume-Uni et dans l'EEE, Curve compte plus de 6 millions d'utilisateurs et traite des milliards de paiements chaque année. Autorisée et réglementée au niveau international, Curve continue de simplifier et d'unifier la manière dont les gens dépensent, envoient, voient et économisent leur argent.