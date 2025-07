Le groupe Valeo Foods acquiert Melegatti Cakes et élargit son portefeuille de boulangeries italiennes

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Valeo Foods, l'un des principaux producteurs européens de bonbons, de friandises et de snacks de qualité, a acquis avec succès les actifs d'un producteur italien de panettones, de pandoros et de croissants, Melegatti 1894 S.p.A. Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie du groupe Valeo Foods consistant à développer son portefeuille de produits sucrés cuits au four, et confirme l'engagement de Valeo à proposer d'authentiques confiseries italiennes et des marques régionales établies à un public international plus large.

Fondée en 1894 à Vérone, Melegatti jouit d'une solide réputation pour ses gâteaux artisanaux – en particulier le pandoro, le panettone et les croissants fourrés – ses recettes traditionnelles et son riche héritage italien. Melegatti est fière de son héritage fondé sur les valeurs familiales, l'artisanat et la passion de la qualité.

« Nous sommes ravis d’accueillir Melegatti au sein du groupe Valeo Foods », a déclaré Ronald Kers, chef de la direction du groupe. « Cette acquisition représente une étape stratégique majeure dans l’élargissement de notre portefeuille de marques de qualité reconnues et témoigne de notre engagement envers l’excellence, l’innovation et la création de valeur à long terme. En intégrant Melegatti à nos activités, nous renforçons notre présence dans le sud-ouest de l’Europe et ouvrons de nouvelles perspectives de croissance à l’échelle de notre réseau mondial – tout en offrant aux consommateurs du monde entier des pâtisseries italiennes authentiques et de grande qualité. »

L'acquisition permettra également au groupe Valeo Foods de renforcer ses capacités de production et de logistique, afin de répondre à la demande croissante tout en préservant le caractère distinctif et l'authenticité des produits Melegatti.

Roberto Spezzapria, Président de Melegatti, a déclaré : « Après la relance de la marque historique Melegatti sur le marché italien, nous sommes fiers de confier son avenir à l'expérience et à l'expertise du groupe Valeo Foods. Nous sommes convaincus que Valeo Foods accompagnera la marque dans sa prochaine phase de croissance internationale, tout en augmentant sa valeur et en honorant ses racines profondes dans la culture italienne. »

Alberto Alfieri, PDG de Valeo Foods, Europe du Sud-Ouest, a ajouté : « Melegatti s'appuie sur l'artisanat et le soin – des valeurs qui sont en parfaite adéquation avec les nôtres. Cela signifie que nous pouvons préserver ce qui fait la spécificité de Melegatti tout en continuant à nous développer de manière durable, en apportant un autre exemple de tradition et d'excellence alimentaire italienne sur la scène internationale. C'est un nouveau chapitre captivant pour notre équipe et nos clients. »

À propos de Melegatti 1884 S.p.A.

Melegatti 1884 S.p.A. est un producteur italien de confiseries spécialisé dans les pandoros, les panettones, les croissants et d'autres produits de boulangerie sucrés. La production a lieu dans deux usines situées à San Giovanni Lupatoto et San Martino Buon Albergo, toutes deux dans la province de Vérone.

Fondée en 1894 à Vérone par Domenico Melegatti, l'inventeur du Pandoro original, qu'il a breveté la même année, l'entreprise a plus de 130 ans d'histoire et reste un symbole de la tradition des fêtes italiennes. Connue pour ses recettes artisanales et son processus de levage lent, Melegatti allie l'artisanat traditionnel à la production moderne.

À propos de Valeo Foods Group

Le groupe Valeo Foods est l’un des groupes d’entreprises alimentaires à la croissance la plus rapide en Europe. Il est spécialisé dans les friandises, les collations et les sucreries. Il regroupe plus de 90 marques, dont les gâteaux et gaufrettes Balconi, les confiseries Pedro, les gaufrettes Mila, Lina et Horalky, le miel Rowse, le sirop d’érable Bernard, les bonbons Barratt’s, les pastilles Fox’s et les croustilles Kettle Chips. Nous sommes présents dans plus de 100 pays et desservons les grands détaillants, les magasins à rabais, les plateformes de commerce électronique, les dépanneurs, les grossistes et les acteurs du secteur de la restauration. Avec des revenus de plus de 1,8 milliard d’euros, nous employons près de 6 000 personnes dans 30 sites réparties au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, en Slovaquie, en Tchéquie et au Canada. Le groupe Valeo Foods appartient à Bain Capital.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.