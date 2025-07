Hoffmann Green annuncia un aumento storico della produzione nel primo semestre del 2025, già superando in misura notevole i volumi annuali realizzati nel 2024

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, Francia--(BUSINESS WIRE)--Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN: FR0013451044, simbolo: ALHGR) (“Hoffmann Green Cement” o la “Società”), player industriale impegnato nella decarbonizzazione del settore edile e specializzato nella progettazione e commercializzazione di innovativi cementi privi di clinker, annuncia una forte accelerazione della produzione nel primo semestre del 2025, a conferma della solidità del suo modello industriale e commerciale.

I volumi di produzione hanno raggiunto 19.640 tonnellate nel primo semestre del 2025, rispetto alle 7.833 tonnellate nello stesso periodo del 2024, pari a un incremento di 2,5 volte. Questo elevatissimo livello di attività ha permesso alla Società di superare in misura notevole già nel primo semestre del 2025 i volumi complessivi registrati nell’intero 2024 (16.269 tonnellate). Questa dinamica si rispecchia nella fornitura di oltre 130 cantieri in tutto il paese durante il semestre, con più di 60.000 m³ di calcestruzzo formulato con cemento privo di clinker e consegnato da oltre 10.000 autobetoniere.

Julien BLANCHARD e David HOFFMANN, co-fondatori di Hoffmann Green Cement Technologies, commentano nei seguenti termini: “Il primo semestre del 2025 segna una nuova pietra miliare per Hoffmann Green: i nostri volumi di produzione sono aumentati di 2,5 volte, superando già quelli raggiunti nell’intero 2024. In un contesto di persistente volatilità nel settore edile, questa forte accelerazione conferma la solidità del nostro modello, basato su innovazione, diversificazione dei mercati e forza della nostra rete di partner. Al contempo proseguiamo la nostra strategia di concessione di licenze internazionali, con discussioni in corso con importanti aziende europee. Forti delle nostre capacità industriali comprovate e della notevole accelerazione del nostro business, stiamo iniziando il secondo semestre dell’anno – storicamente più promettente – con obiettivi ambiziosi, determinazione e una forte convinzione: accelerare la transizione verso un’edilizia più sostenibile”.

INFORMAZIONI SU HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

