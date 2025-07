Cargill établit une nouvelle référence mondiale pour des chaînes d'approvisionnement en cacao plus durables

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Cargill annonce aujourd'hui une transformation de sa chaîne d'approvisionnement mondiale en cacao, dévoilant une série d'investissements interconnectés qui réduisent les émissions de carbone, éliminent les déchets et améliorent l'efficacité des pays d'origine du cacao en Afrique de l'Ouest vers les centres de transformation en Europe. Les mises à niveau de l’entreprise couvrent les énergies renouvelables, la logistique circulaire et les infrastructures intelligentes.

« La durabilité n’est pas un projet ponctuel chez Cargill, c’est notre mode de fonctionnement », déclare Emiel van Dijk, directeur général de Cocoa & Chocolate, Europe et Afrique de l'Ouest. « De la réutilisation circulaire des déchets aux transports renouvelables et à l’énergie propre, nous montrons que l’action pour le climat peut prendre de l’ampleur, sans compromis. »

En Côte d’Ivoire, les écales de cacao autrefois rejetées sont maintenant utilisées pour alimenter les chaudières à biomasse. Au Ghana, une centrale solaire alimente la production à Tema, et de nouveaux réservoirs ISO remplacent les emballages jetables, offrant la possibilité de réduire jusqu'à 100 tonnes métriques de déchets chaque mois.

Une fois que les fèves et les produits semifinis à base de cacao produits à l'origine arrivent en Europe, ils entrent dans un réseau logistique entièrement intégré. Les fèves sont stockées dans des entrepôts alimentés à l’énergie solaire près d’Amsterdam, aux Pays-Bas, puis transportées vers l’usine de Cargill à Zaandam sur les premières barges entièrement électriques, au monde, éliminant ainsi 190 000 kg d’émissions de CO2 par an. L’électricité pour ces navires et pour les installations néerlandaises de Cargill, provient de Windpark Hanze, un partenariat avec Vattenfall dans le domaine des énergies renouvelables.

Après transformation, les écales de cacao sont réutilisées, cette fois comme combustible dans la nouvelle chaudière biomasse de Cargill à Amsterdam, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre de près de 19 000 tonnes chaque année. Avec le parc éolien Cargill et Vattenfall opérant en partenariat avec Windpark Hanze, la réduction des émissions de CO2 atteint 31 000 tonnes par an, ce qui représente une réduction des émissions de CO2 du site allant jusqu'à 90%.

La dernière étape de la transition se poursuit avec un transport à faibles émissions. Les produits semifinis à base de cacao sont expédiés vers Wormer, qui accueille le plus grand site de transformation du cacao au monde, à l’aide des camions au BIO GNL, et la poudre de cacao finie est stockée dans un entrepôt de nouvelle génération à Zaandam. Exploité en partenariat avec Green Valley Cocoa Logistics, l'installation dispose de panneaux solaires, de véhicules automatisés et de connexions intermodales ferroviaires et de péniches pour réduire l'impact du dernier kilomètre.

La chaîne se termine là où commence l'indulgence : la production de chocolat. Les produits semifinis à base de cacao de Cargill sont livrés à ses propres sites de transformation du chocolat et à ses clients dans toute l’Europe au moyen de carburants renouvelables et du transport maritime à courte distance, ce qui contribue à l’objectif mondial de la société de réduire les émissions de la chaîne d’approvisionnement de 30% par tonne de produit d’ici à 2030.

Cet effort intégré soutient également les objectifs climatiques plus larges de Cargill, qui comprennent une réduction des émissions opérationnelles de 10% d’ici 2025.

En tant que chef de file dans la transformation du cacao et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les efforts de Cargill soulignent son rôle dans la mise en place d’un système alimentaire mondial plus résilient et responsable.

Voilà à quoi ressemble la durabilité à grande échelle », ajoute van Dijk. « Cette approche est mesurable, circulaire et conçue pour servir à la fois les personnes et la planète. »

###

À propos de Cargill

Cargill s'engage à fournir des aliments, des ingrédients, des solutions agricoles et des produits industriels pour nourrir le monde d'une manière sûre, responsable et durable. Évoluant au cœur de la chaîne d'approvisionnement, nous travaillons en partenariat avec les agriculteurs et les clients pour trouver, fabriquer et livrer des produits vitaux.

Nos 160 000 membres de l’équipe innovent avec détermination pour fournir aux clients les éléments essentiels de la vie afin que les entreprises puissent se développer, que les communautés prospèrent et que les consommateurs vivent bien. Forts de 159 ans d'expérience en tant qu'entreprise familiale, nous sommes tournés vers l'avenir tout en restant fidèles à nos valeurs. Nous donnons la priorité à l'humain. Nous allons plus loin. Nous agissons de manière responsable, aujourd’hui et pour les générations à venir. Pour plus d'informations, visitez Cargill.com et notre News Center.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.