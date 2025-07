Dar nominata società d’ingegneria indipendente per facilitare l’ammodernamento e l’espansione dell’aeroporto Paris-Beauvais

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Dar, un’impresa del gruppo Sidara, è stata ingaggiata come società d’ingegneria indipendente per l’attuazione di un programma d’investimenti quinquennale concepito per ammodernare e ampliare l’infrastruttura dell’aeroporto francese di Paris-Beauvais, che serve cinque milioni di passeggeri all’anno.

Lanciato da SPV Bellova, il progetto di ammodernamento – che sarà attuato da un consorzio creato appositamente (CC) consistente di Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Bouygues Bâtiment International, Egis Avia, Egis Bâtiment e Ameller Dubois – prevede lavori sia sul terreno riservato agli aerei sia su quello destinato agli altri veicoli, sui parcheggi e sugli edifici nonché sugli impianti per le apparecchiature.

In qualità di società d’ingegneria indipendente e appoggiandosi alla sua sede locale, Dar France, Dar verificherà le fasi di progettazione e monitorerà le attività di costruzione e l’accettazione del progetto, oltre a controllare e convalidare la risoluzione di eventuali problemi rimasti sino al termine del periodo di responsabilità dei difetti.

Commentando la nomina, Danny Aoun, direttore regionale e membro del consiglio di amministrazione Dar, si è così espresso: “Guardiamo con fiducia all’opportunità di appoggiare SPV Bellova e il consorzio appositamente creato CC nell’attuazione di un programma di ammodernamento ed espansione sostenibile e adatto al futuro per l’aeroporto di Paris-Beauvais, che lo riposizionerà come hub chiave per la Francia e stabilirà un nuovo standard per l’aggiornamento delle infrastrutture aviatorie in Europa”.

Anthony Martin, Presidente Bellova, ha aggiunto: “L’ammodernamento dell’aeroporto di Paris-Beauvais segna una pietra miliare nel rafforzamento dell’attrattiva e della competitività della nostra regione. Siamo soddisfatti di poter contare sul know-how di Dar France per facilitare l’attuazione di una trasformazione esemplare, sostenibile e focalizzata sulla qualità del servizio”.

Dar, una delle principali società mondiali per consulenze nel settore dell’aviazione, opera come società di consulenza principale per la progettazione per l’aeroporto internazionale Al Maktoum degli EAU e per il nuovo, più grande aeroporto africano, in Etiopia. Il ruolo di Dar in relazione all’aeroporto di Paris-Beauvais si svolge nel quadro di un portafoglio in espansione di progetti di sviluppo in Europa, mentre attualmente Dar opera come società d’ingegneria civile principale per l’imminente hub di trasporto “Solidarietà” (Centralny Port Komunikacyjny) polacco. Grazie al suo vasto know-how nell’attuazione di complessi progetti aeroportuali, Dar offre competenze ineguagliate per il progetto dell’aeroporto di Paris-Beauvais – best practice nel settore, sviluppo di soluzioni innovative e capacità di consulenza all’avanguardia per la sostenibilità.

Bellova è la nuova società concessionaria dell’aeroporto di Paris-Beauvais. È stata prescelta dal consorzio vincitore composto da Egis (azionista di maggioranza), Serena Industrial Partners e Bouygues Construction.

Informazioni su Dar

Dar è una delle principali società di consulenza mondiali – offre servizi di consulenza per la progettazione, pianificazione, ingegneria e sostenibilità, gestione del progetto e degli impianti nonché servizi e soluzioni digitali relativi a edifici, città, trasporti, infrastruttura civile, risorse idriche e l’ambiente. Dar ha inoltre fondato Sidara, un gruppo collaborativo globale di oltre 20 imprese leader nel settore, che impiega più di 20.000 dipendenti in oltre 300 sedi nel mondo.

