Pacifica Hotels将在日本京都开设首家IHG Garner品牌酒店

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Pacifica Hotels G.K.子公司Karasuma Hospitality G.K.已与IHG Hotels & Resorts签署特许经营协议，将京都核心地段一家拥有103间客房的酒店更名为IHG旗下的新中端品牌Garner。

该酒店预计将于2025年11月开业，命名为“Garner Hotel Kyoto Shijo Karasuma”。酒店将进行大规模室内翻新，融入浓厚的京都设计元素。这将是Garner品牌在京都的首家酒店，同时也是其在日本的第四家。集团旗下公司Pacifica Capital K.K.将负责此次翻新项目的管理工作。

Pacifica Hotels G.K的CEO Seth Sulkin表示：“这是我们首次进军中端酒店市场。我们观察到，无论是国际游客还是日本本地旅客，对于兼具国际品牌品质、忠诚计划权益以及合理价格的优质住宿有着强劲需求。入住该酒店的宾客可步行前往京都众多白天与夜晚的热门景点，地理位置优越，靠近地铁和市区公交，出行十分便利。”

Garner Hotel Kyoto Shijo Karasuma位于四条乌丸，步行即可到达五条和四条地铁站，乘坐短途出租车即可抵达京都站搭乘新干线。入住的宾客不仅可以游览酒店周边兼具历史与现代魅力的景点，包括锦市场、京都御所、京都国际漫画博物馆，还可轻松前往各大百货公司与热门购物区。

除客房外，酒店还设有舒适大堂区，全天为宾客提供免费咖啡与茶饮休憩空间。酒店一楼配有由租户运营的咖啡馆，全天供应早餐、饮品及轻食。

关于Pacifica Hotels G.K.

Pacifica Hotels G.K.是日本领先的国际品牌酒店第三方管理公司。与集团公司Pacifica Capital K.K.共同为日本特许经营酒店提供包括开发、翻新及管理在内的一站式垂直整合解决方案。该集团已在东京、大阪及京都成功开发运营多家酒店，业务持续快速增长，并计划于2025年公布包括新建项目与物业改造在内的系列拓展计划。

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