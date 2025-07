TRATON GROUP elige a L&T Technology Services como socio estratégico de ingeniería para su transformación global de I+D

Colaboración de varios años en el segmento de movilidad de LTTS para promover la cooperación entre plataformas, la electrificación y la innovación para el TRATON GROUP

SÖDERTÄLJE, Suecia y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ha anunciado hoy que TRATON GROUP, uno de los principales fabricantes internacionales de vehículos comerciales, la ha elegido como socio estratégico de ingeniería. Esta colaboración en el sector de la movilidad de LTTS apoyará la estrategia de TRATON de crear una plataforma de desarrollo de productos unificada y preparada para el futuro que ofrezca soluciones de movilidad sostenibles, rápidas y a gran escala en todo el mundo. TRATON está reestructurando su ecosistema global de I+D para aprovechar las alianzas entre marcas y ampliar la cuota de vehículos eléctricos de batería, en línea con sus objetivos de rentabilidad y sostenibilidad de 2029. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

