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Cargill为更可持续的可可供应链树立全球新标杆

Cargill重塑可可产业路径以减少排放与浪费。

original Cargill今日宣布对其全球可可供应链进行转型，推出一系列相互关联的投资举措，从西非可可原产国到欧洲加工枢纽，全面降低碳排放、消除浪费并提升效率。

Cargill今日宣布对其全球可可供应链进行转型，推出一系列相互关联的投资举措，从西非可可原产国到欧洲加工枢纽，全面降低碳排放、消除浪费并提升效率。

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cargill今日宣布对其全球可可供应链进行转型，推出一系列相互关联的投资举措，从西非可可原产国到欧洲加工枢纽，全面降低碳排放、消除浪费并提升效率。该公司的升级涵盖可再生能源、循环物流和智能基础设施。

Cargill可可与巧克力欧洲及西非业务董事总经理Emiel van Dijk表示：“在Cargill，可持续发展并非单一项目，而是我们的运营方式。从循环废物再利用到可再生运输和清洁能源，我们正在证明气候行动能够在规模化推进的同时坚守原则。”

在科特迪瓦，曾经被丢弃的可可壳如今用于为生物质锅炉提供燃料。在加纳，特马的一座太阳能工厂为生产供电，新型ISO罐正取代一次性包装，每月可减少高达100公吨的浪费。

当原产国生产的可可豆和半成品抵达欧洲后，将进入完全一体化的物流网络。可可豆存储在荷兰阿姆斯特丹附近的太阳能仓库，随后通过世界上首艘全电动驳船运输至赞丹的Cargill工厂，每年可减少19万千克的二氧化碳排放。这些船只及Cargill荷兰设施的电力来自与Vattenfall合作的可再生能源项目——Windpark Hanze

加工完成后，可可壳再次被重复利用——此次作为Cargill阿姆斯特丹新生物质锅炉的燃料，每年将减少近1.9万吨温室气体排放。加上Cargill与Vattenfall在Windpark Hanze合作运营的风电场，每年二氧化碳减排量达3.1万吨，相当于场地二氧化碳排放减少90%。

供应链的最后一段继续采用低排放运输。可可半成品通过BIO LNG卡车运往全球最大可可加工基地沃尔默，成品可可粉存储在赞丹的下一代仓库。该设施与Green Valley Cocoa Logistics合作运营，配备太阳能电池板、自动化车辆及多式联运铁路和驳船连接，以降低最后一英里的环境影响。

这条供应链的终点正是巧克力生产的起点。Cargill的可可半成品通过可再生燃料和近海航运交付至自有巧克力加工基地及欧洲各地客户，助力公司实现到2030年每吨产品供应链排放减少30%的全球目标

这一一体化举措还支持Cargill更广泛的气候目标，包括到2025年将运营排放减少10%。

作为可可加工和供应链管理领域的领导者，Cargill的努力凸显了其在塑造更具韧性、更负责任的全球食品系统中的角色。

van Dijk补充道：“这是规模化可持续发展的典范。它可衡量、可循环，旨在同时服务人类与地球。”

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Cargill致力于提供食品、原材料和农业解决方案以及工业产品，并以安全、负责任且可持续的方式滋养世界。作为供应链的核心，我们与农民和客户合作，采购、生产和交付各种日常必需品。

我们在全球拥有16万名团队成员，秉持明确使命进行创新，为客户提供生活所需，使企业得以发展，社区得以繁荣，消费者得以安居乐业。作为一家拥有159年经验的家族企业，我们在展望未来的同时，始终坚守我们的价值观：以人为本，志存高远。我们正确行事，功在当代，利在千秋。如需了解更多信息，请访问 Cargill.com 以及我们的 新闻中心

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