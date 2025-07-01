Cargill為更永續的可可供應鏈樹立新的全球基準

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cargill今日宣布對其全球可可供應鏈進行轉型，推出一系列相互關聯的投資措施，從西非可可原產國到歐洲加工樞紐，全面降低碳排放、消除浪費並提升效率。該公司的升級涵蓋再生能源、循環物流和智慧基礎建設。

Cargill可可與巧克力歐洲及西非業務董事總經理Emiel van Dijk表示：「在Cargill，永續發展並非單一專案，而是我們的營運方式。從循環廢棄物再利用到再生運輸和潔淨能源，我們正在證明氣候行動能夠在規模化推進的同時堅守原則。」

在象牙海岸，曾經被丟棄的可可豆殼如今用於為生物質鍋爐提供燃料。在迦納，特馬的一座太陽能工廠為生產供電，新型ISO罐正取代一次性包裝，每月可減少高達100公噸的浪費。

當原產國生產的可可豆和半成品抵達歐洲後，將進入完全整合式的物流網路。可可豆儲存在荷蘭阿姆斯特丹附近的太陽能倉庫，隨後透過全球首艘全電動駁船運輸至贊丹的Cargill工廠，每年可減少19萬千克的二氧化碳排放。這些船隻及Cargill荷蘭設施的電力來自與Vattenfall合作的再生能源專案——Windpark Hanze。

加工完成後，可可豆殼再次被重複利用——這一次充當Cargill阿姆斯特丹新生物質鍋爐的燃料，每年將減少近1.9萬公噸溫室氣體排放。加上Cargill與Vattenfall在Windpark Hanze合作營運的風力發電場，每年二氧化碳減排量達3.1萬公噸，相當於場地二氧化碳排放減少90%。

供應鏈的最後一段繼續採用低排放運輸。可可半成品透過BIO LNG卡車運往全球最大可可加工基地沃爾默，成品可可粉儲存在贊丹的下一代倉庫。該設施與Green Valley Cocoa Logistics合作營運，配備太陽能電池板、自動化車輛及複合運輸鐵路和駁船接駁，以降低最後一哩路的環境影響。

這條供應鏈的終點正是巧克力生產的起點。Cargill的可可半成品透過再生燃料和近海航運交付至自有巧克力加工基地及歐洲各地客戶，協助公司達成到2030年每公噸產品供應鏈排放減少30%的全球目標。

這一整合式措施還支援Cargill更廣泛的氣候目標，包括到2025年將營運排放減少10%。

身為可可加工和供應鏈管理領域的領導者，Cargill的努力彰顯了其在塑造更具韌性、更負責任的全球食品系統中的角色。

van Dijk補充說道：「這是規模化永續發展的典範。它可衡量、可循環，旨在同時服務人類與地球。」

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關於Cargill

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我們在全球擁有16萬名團隊成員，秉持明確使命進行創新，為客戶提供生活所需，使企業得以發展，社區得以繁榮，消費者得以安居樂業。作為一家擁有159年經驗的家族企業，我們在展望未來的同時，始終堅守我們的價值觀：以人為本，志向遠大。我們正確行事，功在當代，利在千秋。如需瞭解更多資訊，請造訪 Cargill.com 以及我們的 新聞中心 。

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