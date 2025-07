L&T Technology Services choisi par le groupe TRATON comme partenaire stratégique d'ingénierie dans le cadre de la transformation internationale de la R&D

SÖDERTÄLJE, Suède & BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été choisie par le groupe TRATON, l'un des principaux constructeurs mondiaux de véhicules commerciaux, comme partenaire stratégique en matière d'ingénierie. Cette collaboration dans le segment Mobilité de LTTS soutiendra la feuille de route de TRATON visant à construire une plateforme de développement de produits unifiée et prête pour l'avenir, qui offre des solutions de mobilité durables à l'échelle mondiale.

TRATON remodèle son écosystème international de R&D pour dégager des synergies inter-marques tout en augmentant la part des véhicules électriques à batterie, conformément à ses objectifs de rentabilité et de durabilité pour 2029. Dans le cadre de la sélection de LTTS, l'entreprise fournira une assistance technique, allant de l'ingénierie mécanique et logicielle à l'intégration des systèmes numériques, dans les principaux centres de développement en Suède, en Allemagne, aux États-Unis, en Pologne et en Inde.

Cette collaboration permet à LTTS d'approfondir les axes de travail actuels et de poursuivre de nouveaux programmes à travers les marques de TRATON, couvrant les architectures de véhicules définies par logiciel, les groupes motopropulseurs électrifiés, le développement de fonctions autonomes et ADAS, ainsi que les chaînes d'outils d'ingénierie numérique avancée. Ces capacités s'alignent sur la charte de mobilité de LTTS, qui met à profit son expertise dans l'ingénierie de solutions intelligentes et durables pour créer des expériences de mobilité plus sûres, plus intelligentes et plus personnalisées pour une clientèle internationale.

Alind Saxena, directrice exécutive et présidente de Mobility & Tech chez L&T Technology Services, a déclaré : « Le fait d'avoir été choisi par TRATON GROUP témoigne du leadership de LTTS dans le domaine de l'ingénierie de la mobilité de nouvelle génération. Cette collaboration souligne notre engagement à fournir des solutions de pointe qui s'alignent sur la vision de TRATON en matière de transport durable et intelligent. Grâce à notre expérience reconnue en matière de transformation de l'ingénierie, nous sommes ravis d'aider TRATON à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'électrification, d'autonomie et d'innovation numérique, tout en redéfinissant l'avenir de la mobilité commerciale. »

À propos du GROUPE TRATON

Avec ses quatre marques – Scania, MAN, International et Volkswagen Truck & Bus – le GROUPE TRATON est l’un des plus grands fabricants mondiaux de véhicules commerciaux. Son portefeuille comprend des camions, des autobus et des véhicules utilitaires légers, ainsi que la vente de pièces de rechange et des services à la clientèle. De plus, le GROUPE TRATON offre à ses clients une vaste gamme de services financiers. « Transformer le transport ensemble. Pour un monde durable. » cette déclaration reflète la volonté de l’entreprise d’avoir un impact durable et significatif sur le secteur des véhicules commerciaux et sur la croissance commerciale du groupe.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un chef de file mondial des services d'ingénierie et de technologie. Filiale cotée de Larsen & Toubro (L&T), nous offrons des services de conception, de développement, de test et de poursuite des opérations couvrant l'ensemble des produits et des processus.

Objectif. Agile. Innovation. C’est ainsi que nous stimulons la croissance dans les secteurs de la mobilité, du développement durable et de la technologie. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 grandes entreprises de recherche et développement dans les domaines des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la haute technologie, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous employons plus de 24 250 personnes dans 23 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente mondiaux et 108 laboratoires d'innovation, au 31 mars 2025.

