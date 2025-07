GlobalLogic und Volvo Cars vertiefen ihre Zusammenarbeit, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten

SANTA CLARA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und führend im Bereich Digital Engineering, wurde von Volvo Cars offiziell als einer der strategischen Partner im globalen Ökosystem für Engineering-Services ausgewählt. Ziel dieser vertieften Zusammenarbeit ist es, gemeinsam eine neue Generation schnellerer, intelligenterer und skalierbarer digitaler Mobilitätserlebnisse und -lösungen zu entwickeln. Dabei setzen beide Unternehmen auf neueste Technologien sowie erstklassige Talente, um Innovationen, operative Effizienz und langfristigen Geschäftserfolg zu fördern.

Die Partnerschaft nutzt das globale Delivery-Modell von GlobalLogic, das technische Kompetenz mit tiefem Branchenwissen und skalierbaren, verteilten Teams verbindet, um softwarebasierte Lösungen entlang des gesamten Fahrzeuglebenszyklus zu entwickeln.

„Volvo Cars zählt zu den führenden und angesehensten Unternehmen der Automobilindustrie. Wir sind sehr stolz, von Volvo Cars als bevorzugter Innovations- und Engineering-Partner ausgewählt worden zu sein“, so Ramki Krishna, Group Vice President & General Manager, Mobility & Industrial bei GlobalLogic. „Diese Partnerschaft bestätigt erneut unsere Fähigkeit, innovative und zukunftsfähige Lösungen für die Mobilitätsbranche zu liefern. Wir freuen uns darauf, Volvo Cars dabei zu unterstützen, persönliche, nachhaltige und sichere Mobilität weiter voranzutreiben.“

Die Zusammenarbeit unterstreicht GlobalLogics tiefgreifende Kompetenz in der Produktentwicklung für die Automobil- und Mobilitätsindustrie und baut auf über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Fahrzeugsoftware sowie Plattformen für Connected Cars auf. GlobalLogic ist führend in der Weiterentwicklung von Innovationen für die Mobilität von morgen – darunter Software-defined Vehicle-Architekturen, digitale Cockpit-Lösungen, autonome Fahrtechnologien und elektrische Antriebssysteme.

Im Jahr 2024 wurde GlobalLogic bereits mit dem Resilience Award auf der Volvo Cars Supplier Expo ausgezeichnet – als einziges nominiertes Softwareunternehmen. Diese Auszeichnung würdigt die Fähigkeit von GlobalLogic, nachhaltigen Mehrwert durch innovative Lösungen zu schaffen.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com), ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Digital Engineering. Wir unterstützen globale Marken bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Produkte, Plattformen und digitaler Erlebnisse. Durch die Verbindung von strategischem Experience Design, komplexem Engineering und fundierter Datenexpertise helfen wir unseren Kunden, Potenziale zu entdecken und ihren Wandel hin zu digitalen Geschäftsmodellen zu beschleunigen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt weltweit Designstudios sowie Entwicklungszentren, um Kunden in den Bereichen Mobilität, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Life Sciences, Fertigung, Medien & Unterhaltung, Halbleiter sowie Technologie zu unterstützen. GlobalLogic gehört zu Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das mit datengetriebenen Innovationen zur nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung beiträgt.