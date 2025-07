L&T Technology Services werd door TRATON GROUP uitverkoren als strategische engineeringpartner voor wereldwijde R&D-transformatie

SÖDERTÄLJE, Zweden & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) maakte vandaag bekend dat het bedrijf door de TRATON GROUP, een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van commerciële voertuigen, als strategische engineeringpartner geselecteerd werd. Deze samenwerking in LTTS’ Mobility-segment zal de roadmap van TRATON ondersteunen om een eengemaakt, toekomstgericht platform voor productontwikkeling te bouwen dat wereldwijd de nodige schaal, snelheid en oplossingen voor duurzame mobiliteit zal verschaffen.

TRATON herwerkt haar globale R&D-ecosysteem om merkoverkoepelende synergieën te ontsluiten, terwijl het aandeel van elektrische voertuigen op batterijen toeneemt, in lijn met de doelstellingen voor 2029 inzake winstgevendheid en duurzaamheid.

