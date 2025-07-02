PUMA与多特蒙德足球俱乐部延长合作关系

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 运动品牌PUMA已延长与多特蒙德足球俱乐部的长期合作关系，将继续推出迎合多特蒙德全球众多狂热球迷需求的产品，并匹配俱乐部充满活力、快节奏的足球风格。

自2012/13赛季双方开启合作以来，多特蒙德已斩获多项佳绩，例如闯入2012/13赛季及2023/24赛季欧冠决赛，以及夺得2016/17赛季与2020/21赛季德国杯冠军。目前俱乐部正征战国际足联俱乐部世界杯，已晋级16强。

在欧洲足坛，多特蒙德的比赛日上座率始终保持标杆水准，伊杜纳信号公园球场(Signal Iduna Park)平均每场吸引超过8万名球迷到场。

PUMA首席商务官Matthias Bäumer表示：“通过提前延长与多特蒙德的长期合作，我们展现了对俱乐部及其价值观的深度承诺。赛季更迭中，俱乐部非凡的球迷文化、传奇‘黄墙’的热情，以及球队极具观赏性的打法，始终给予我们灵感。我们期待与多特蒙德继续共同书写德国足球史。”

多特蒙德董事总经理Carsten Cramer表示：“我们与PUMA的合作成效卓越，正因双方对足球运动的理解与价值观高度契合。迄今为止双方共同取得的成就，是与其他任何合作伙伴都无法实现的。我们非常期待在未来赛季中延续这一合作之路。”

作为续约协议的一部分，PUMA将继续为俱乐部男队、女队及青年队提供装备，并推出球衣复刻版与球迷周边产品。

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。超过75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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