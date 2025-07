PUMA und Borussia Dortmund verlängern Partnerschaft

HERZOGENAURACH--(BUSINESS WIRE)--Das Sportunternehmen PUMA hat seine langjährige Partnerschaft mit Borussia Dortmund verlängert und wird auch in Zukunft Produkte entwickeln, die die vielen leidenschaftlichen Fans des BVB auf der ganzen Welt ansprechen und zum dynamischen, temporeichen Fußball des Vereins passen.

Seit dem Beginn der Partnerschaft in der Saison 2012/13 hat der BVB viele Erfolge gefeiert, darunter das Erreichen des Finales der UEFA Champions League 2012/13 und 2023/24 und der Gewinn des DFB-Pokals 2016/17 und 2020/21. Derzeit nimmt der BVB an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft teil, wo er bereits das Achtelfinale erreicht hat.

Mit durchschnittlich über 80.000 Zuschauer*innen im Signal Iduna Park ist der BVB nach wie vor das Maß aller Dinge im europäischen Fußball.

"Mit der vorzeitigen Verlängerung unserer langfristigen Partnerschaft mit dem BVB zeigen wir, wie wichtig uns der Verein und seine Werte sind", sagte Matthias Bäumer, Chief Commercial Officer bei PUMA. "In jeder Saison inspiriert uns die unglaubliche Fankultur des Vereins, die Leidenschaft der legendären Gelben Wand und die attraktive Spielweise der Mannschaft aufs Neue. Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam deutsche Fußballgeschichte zu schreiben."

"Unsere Partnerschaft mit PUMA hat so gut funktioniert, weil wir in Sachen Fußball dieselbe Einstellung haben und unsere Werte stark übereinstimmen", sagte Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund. "Was wir bisher gemeinsam erreicht haben, wäre mit keinem anderen Partner möglich gewesen, und wir freuen uns sehr, diesen Weg auch in den kommenden Spielzeiten fortzusetzen."

Im Rahmen der Vertragsverlängerung wird PUMA weiterhin alle Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften ausrüsten und Replika- und Fanartikel herstellen.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.