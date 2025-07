Dar nommé ingénieur indépendant pour la modernisation et l'extension de l'aéroport de Paris-Beauvais

PARIS, France--(BUSINESS WIRE)--Dar, société du groupe Sidara, a été mandatée comme ingénieur indépendant pour accompagner un programme d'investissement quinquennal visant à moderniser et à étendre les infrastructures aéroportuaires de l'aéroport de Paris-Beauvais, en France, qui accueille cinq millions de passagers par an.

Lancé par SPV Bellova et réalisé par un groupement d'entreprises de conception-construction composé de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Bouygues Bâtiment International, Egis Avia, Egis Bâtiment et Ameller Dubois, le projet de modernisation comprend les travaux côté piste, côté ville, de stationnement et de bâtiment, ainsi que l'installation des équipements.

En tant qu'ingénieur indépendant et par l'intermédiaire de son agence locale, Dar France, l'entreprise auditera les phases de conception, suivra la construction et la réception du projet, et supervisera et validera la résolution des problèmes en suspens, jusqu'à la fin de la période de garantie.

À l'occasion de cette récompense, Danny Aoun, membre du conseil d'administration et directeur régional de Dar, a déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux d'accompagner SPV Bellova et le consortium de conception-construction CC dans la réalisation d'un programme de modernisation et d'expansion durable et évolutif de l'aéroport de Paris-Beauvais, repositionnant l'aéroport comme une plateforme incontournable pour la France et établissant une nouvelle norme en matière de modernisation des infrastructures aéronautiques en Europe. »

Anthony Martin, président de Bellova, a déclaré : « La modernisation de l'aéroport de Paris-Beauvais marque une étape clé dans le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité de notre région. Nous sommes fiers de nous appuyer sur l'expertise de Dar France pour nous accompagner dans une transformation exemplaire, durable et axée sur la qualité de service. »

Dar, l'un des principaux cabinets de conseil en aéronautique au monde, contribue à des projets aéronautiques internationaux exceptionnels, notamment en tant que consultant principal en conception pour l'aéroport international Al Maktoum aux Émirats arabes unis et le plus grand nouvel aéroport d'Afrique en Éthiopie. Le rôle de Dar sur l'aéroport Paris-Beauvais s'inscrit dans le cadre de son portefeuille croissant de projets de développement en Europe, où l'entreprise est actuellement ingénieur civil principal sur le futur Centralny Port Komunikacyjny en Pologne. Forte de sa vaste expérience dans la réalisation de projets aéroportuaires complexes, Dar apporte à l'aéroport Paris-Beauvais une expertise précieuse, mêlant bonnes pratiques du secteur, solutions innovantes et expertise de premier plan en conseil en développement durable.

Bellova est le nouveau concessionnaire de l'aéroport de Paris-Beauvais. La société a été créée par le consortium gagnant composé d'Egis (actionnaire majoritaire), Serena Industrial Partners et Bouygues Construction.

À propos de Dar

Dar est l'un des principaux cabinets de conseil au monde, proposant des services de conception, de planification, d'ingénierie, de conseil en développement durable, de gestion de projet, de gestion d'installations, ainsi que des solutions et services numériques pour les bâtiments, les villes, les transports, les infrastructures civiles, l'eau et l'environnement. Dar est également le fondateur de Sidara, un collectif mondial regroupant plus de 20 entreprises leaders du secteur, qui compte plus de 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 300 bureaux à travers le monde.

Source : AETOSWire