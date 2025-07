PUMA e Borussia Dortmund prolongam parceria

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa de artigos esportivos PUMA ampliou sua parceria de longa data com o Borussia Dortmund e continuará criando produtos que atendam aos muitos torcedores apaixonados do BVB em todo o mundo e combinem com o estilo de futebol dinâmico e acelerado do clube.

Desde a temporada 2012/2013, início dessa parceria, o BVB comemorou muitos sucessos, como chegar às finais da Liga dos Campeões da UEFA 2012/2013 e 2023/2024 e vencer a Copa da Alemanha DFB 2016/2017 e 2020/2021. O clube está atualmente participando da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e já chegou às oitavas de final.

O BVB continua uma referência no futebol europeu quando se trata de comparecimento aos jogos, com mais de 80.000 torcedores visitando o Signal Iduna Park em média.

"Ao prolongar nossa parceria de longo prazo com o BVB antes do previsto, mostramos como estamos profundamente comprometidos com o clube e seus valores”, disse Matthias Bäumer, Diretor Comercial da PUMA. "Temporada após temporada, nos inspiramos na incrível cultura dos torcedores do clube, na paixão da lendária Yellow Wall e no estilo de jogo atraente da equipe. Estamos ansiosos para continuar a escrever a história do futebol alemão juntos."

“Nossa parceria com a PUMA funcionou muito bem, porque nossas visões do esporte e nossos valores estão muito alinhados”, disse Carsten Cramer, Diretor Administrativo do Borussia Dortmund. “O que conquistamos juntos até agora não poderia ter sido alcançado com nenhum outro parceiro e estamos muito entusiasmados para continuar nesse caminho nas próximas temporadas.”

Como parte do prolongamento do contrato, a PUMA continuará vestindo todas as equipes masculinas, femininas e juvenis, e criando réplicas e produtos para os torcedores.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas de artigos esportivos do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Há mais de 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treino, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e para a moda. O Grupo PUMA está sediado em Herzogenaurach, Alemanha, e é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa está presente com seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo.

