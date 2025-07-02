Pacifica Hotels將在日本京都開設首家IHG Garner品牌酒店

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Pacifica Hotels G.K.子公司Karasuma Hospitality G.K.已與IHG Hotels & Resorts簽署特許經營協定，將京都核心地段一家擁有103間客房的酒店品牌更新為IHG旗下的新中階品牌Garner。

該酒店計畫於2025年11月開幕，在進行融入濃厚京都設計項目的大規模內部翻新後被命名為Garner Hotel Kyoto Shijo Karasuma。這將是京都首家、日本第四家Garner品牌酒店。集團公司Pacifica Capital K.K.將負責此次翻新的專案管理工作。

Pacifica Hotels G.K的CEO，Seth Sulkin表示：「這將是我們首次進軍中階酒店市場。我們觀察到國際和日本旅客對這種品質的住宿的強勁需求，他們追求價格合理但品質有保障的住宿體驗，同時享受國際品牌帶來的舒適度及會員忠誠度福利。入住該酒店的旅客可步行抵達京都最佳的日間與夜間景點，而且地理位置極其便利，地鐵與城市公交搭乘方便。」

坐落於四條烏丸的Garner Hotel Kyoto Shijo Karasuma酒店可步行到達五條和四條地鐵站，乘坐短途計程車即可抵達京都站搭乘新幹線。入住旅客不僅能輕鬆體驗歷史與現代交融的京都魅力，包括參觀近在咫尺的錦市場、京都禦所、京都國際漫畫博物館等文化地標，還可輕鬆前往各大百貨公司與熱門購物區。

除客房外，酒店還設有舒適大廳，全天為賓客提供免費咖啡與茶飲休憩空間，並由入駐商戶在一樓經營咖啡館，全天供應早餐、飲品及輕食。

關於Pacifica Hotels G.K.

Pacifica Hotels G.K.是日本領先的國際品牌酒店協力廠商管理公司。與集團公司Pacifica Capital K.K.共同為日本特許經營酒店提供包括開發、翻新及管理在內的一站式垂直整合解決方案。該集團已在東京、大阪及京都成功開發營運多家酒店，業務持續快速增長，並計畫於2025年公佈包括新建專案與物業改造在內的系列拓展計畫。

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