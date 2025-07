Dar aangesteld als onafhankelijk ingenieur ter facilitering van de modernisering en uitbreiding van luchthaven Parijs-Beauvais

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Dar, een bedrijf van Sidara, is als onafhankelijk ingenieur ingeschakeld om een vijfjarig investeringsprogramma te ondersteunen. Dit programma is bedoeld om de luchthaveninfrastructuur van de luchthaven Parijs-Beauvais in Frankrijk te moderniseren en uit te breiden. De luchthaven verwerkt jaarlijks vijf miljoen passagiers.

Het moderniseringsproject, dat is gestart door SPV Bellova en wordt uitgevoerd door een design-build consortium (CC), bestaande uit Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Bouygues Bâtiment International, Egis Avia, Egis Bâtiment en Ameller Dubois, omvat werkzaamheden aan de luchtzijde, landzijde, parkeergelegenheid en gebouwen, evenals de installatie van apparatuur.

Als onafhankelijk ingenieur en via zijn lokale kantoor Dar France zal het bedrijf de ontwerpfasen controleren, toezicht houden op de bouw en projectacceptatie, en de oplossing van eventuele openstaande problemen overzien en valideren, tot het einde van de garantietermijn.

Danny Aoun, bestuurslid en regionaal directeur van Dar, merkte op over de toekenning: "We zijn buitengewoon enthousiast om SPV Bellova en het design-build consortium CC te ondersteunen bij het leveren van een toekomstbestendig en duurzaam moderniserings- en uitbreidingsprogramma voor de luchthaven Parijs-Beauvais. Hiermee positioneren we de luchthaven opnieuw als een belangrijke hub voor Frankrijk en stellen we een nieuwe norm voor de modernisering van de luchtvaartinfrastructuur in heel Europa."

Anthony Martin, president van Bellova, verklaarde: "De modernisering van de luchthaven Parijs-Beauvais markeert een belangrijke mijlpaal in het versterken van de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van onze regio. We zijn er trots op te kunnen vertrouwen op de expertise van Dar Frankrijk om een transformatie te realiseren die voorbeeldig, duurzaam en gericht is op de kwaliteit van de dienstverlening."

Dar, een van 's werelds toonaangevende adviesbureaus op het gebied van luchtvaart, draagt bij aan uitzonderlijke wereldwijde luchtvaartprojecten en is hoofdontwerpconsultant voor Al Maktoum International Airport in de VAE en de grootste nieuwe luchthaven van Afrika in Ethiopië. De rol van Dar op de luchthaven Parijs-Beauvais maakt deel uit van de groeiende portfolio van ontwikkelingsprojecten in Europa, waar het bedrijf momenteel werkzaam is als Master Civil Engineer voor de toekomstige Centralny Port Komunikacyjny in Polen. Met zijn uitgebreide ervaring in het uitvoeren van complexe luchthavenprojecten brengt Dar waardevolle expertise naar de luchthaven Parijs-Beauvais, waaronder best practices uit de sector, innovatieve oplossingen en expertise op het gebied van duurzaamheidsadvies van wereldklasse.

Bellova is de nieuwe concessiehouder van de luchthaven Parijs-Beauvais. Het bedrijf is opgericht door het winnende consortium bestaande uit Egis (meerderheidsaandeelhouder), Serena Industrial Partners en Bouygues Construction.

