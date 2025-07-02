PUMA與多特蒙德足球俱樂部延長合作關係

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動品牌PUMA已延長與多特蒙德足球俱樂部的長期合作關係，將繼續推出迎合多特蒙德全球眾多狂熱球迷需求的產品，並匹配俱樂部充滿活力、快節奏的足球風格。

自2012/13賽季雙方開啟合作以來，多特蒙德已榮獲多項佳績，例如闖入2012/13賽季及2023/24賽季歐冠決賽，以及奪得2016/17賽季與2020/21賽季德國盃冠軍。目前俱樂部正征戰國際足總俱樂部世界盃，已晉級16強。

在歐洲足壇，多特蒙德的比賽日上座率始終保持標竿水準，西格納伊度納公園(Signal Iduna Park)平均每場吸引超過8萬名球迷到場。

PUMA商務長Matthias Bäumer表示：「透過提前延長與多特蒙德的長期合作，我們展現了對俱樂部及其價值觀的深度承諾。賽季更迭中，俱樂部非凡的球迷文化、傳奇『黃牆』的熱情，以及球隊極具觀賞性的打法，始終給予我們靈感。我們期待與多特蒙德繼續共同書寫德國足球史。」

多特蒙德董事總經理Carsten Cramer表示：「我們與PUMA的合作成效卓越，正因雙方對足球運動的理解與價值觀高度契合。迄今為止雙方共同取得的成就，是與其他任何合作夥伴都無法實現的。我們非常期待在未來賽季中延續這一合作之路。」

PUMA將繼續為俱樂部男隊、女隊及年輕人隊提供裝備，並推出球衣複刻版與球迷周邊產品，此為續約協議的一部分。

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。超過75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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