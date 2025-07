PUMA et le Borussia Dortmund prolongent leur partenariat

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise sportive PUMA a prolongé son partenariat de longue date avec le Borussia Dortmund et continuera à créer des produits destinés aux nombreux fans passionnés du BVB dans le monde entier et adaptés au style de football dynamique et rapide du club.

Depuis le début de leur partenariat lors de la saison 2012/13, le BVB a remporté de nombreux succès, comme les finales de la Ligue des champions de l'UEFA 2012/13 et 2023/24 et la Coupe d'Allemagne 2016/17 et 2020/21. Le club participe actuellement à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, où il a déjà atteint les huitièmes de finale.

Le BVB reste la référence du football européen en matière d'affluence, avec plus de 80 000 spectateurs en moyenne au Signal Iduna Park.

« En prolongeant notre partenariat à long terme avec le BVB avant la date prévue, nous montrons à quel point nous sommes attachés au club et à ses valeurs », a déclaré Matthias Bäumer, directeur commercial de PUMA. « Saison après saison, nous sommes inspirés par l'incroyable culture des supporters du club, la passion du légendaire mur jaune et le style de jeu attrayant de l'équipe. Nous sommes impatients de continuer à écrire ensemble l'histoire du football allemand. »

« Notre partenariat avec PUMA a très bien fonctionné, car notre vision du sport et nos valeurs sont très proches », a déclaré Carsten Cramer, directeur général du Borussia Dortmund. « Ce que nous avons réalisé ensemble jusqu'à présent n'aurait pas pu être fait avec un autre partenaire et nous sommes très enthousiastes à l'idée de continuer sur cette voie pour les saisons à venir. »

Dans le cadre de la prolongation du contrat, PUMA continuera à équiper toutes les équipes masculines, féminines et de jeunes et à créer des répliques et des vêtements pour les supporters.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d’intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 22 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

